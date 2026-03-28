Los furtivos del pulpo actúan de nuevo en la frontera con Portugal: 480 cacharros y 155 nasas incautadas

Es ya una constante. El Servizo de Gardacostas de Galicia continúa con sus operativos en la zona costera fronteriza con Portugal para acabar con los furtivos que capturan el pulpo con artes de pesca ilegales. En concreto, con los llamados cacharros. La patrullera Mar de Galicia, la de mayor tamaño de la Xunta, ha vuelto a realizar una gran incautación: 635 artes, de las que 480 son alcatruces, prohibidos en aguas gallegas.

Según informó Gardacostas, el operativo tuvo lugar en la costa de A Guarda, es decir, justo en la frontera marítima entre Galicia y Portugal. Allí, en la raia, desde el Servizo vienen detectanto un aumento de los furtivos que buscan hacerse con el preciado cefalópodo a través de artes de pesca ilegales, que protagonizan buena parte de los decomisos que realiza la Xunta a lo largo del año. «Vemos que es algo que va a más», decía ya en 2023 el anterior subdirector xeral de Gardacostas, Lino Sexto.

En esta ocasión fueron esos 480 cacharros o alcatruces, cuyo uso está permitido en aguas portuguesas, pero no en Galicia, debido a su impacto en las hembras de pulpos, que los utilizan para el desove. Junto a ellos el Servizo también incautó 155 nasas, que si bien sí están permitidas, en este caso estaban sin identificar, es decir, incumpliendo la normativa.

Devueltos al mar

De igual forma, los efectivos de la Mar de Galicia (de 40 metros y construida por Rodman Polyships en 2022) también se encontraron 84 kilos de pulpo, de los que 55 tenían talla antirreglamentaria, y 5 kilos de faneca. Según Gardacostas, fueron «todos devueltos al mar».

El servicio dependiente de la Consellería do Mar publicó esta nueva incautación a través de sus redes sociales, en las que insistió en trasladar un mensaje de «tolerancia cero con el furtivismo».

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El actual subdirector xeral de Gardacostas, Juan Carlos Codesido, ya dijo en su primera entrevista (con FARO) que el uso de los cacharros se ha ampliado mucho, también en la parte gallega de la raia. «Se empezó a extender de una manera bastante exagerada», dijo el pasado octubre, «es algo que hace mucho daño».