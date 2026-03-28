El drama en los arenales gallegos: seis de cada diez planes marisqueros sufren una mortandad superior al 50%

«Es un tema complejo y multifactorial». Con esa frase la conselleira do Mar, Marta Villaverde, resumía en su primera entrevista con FARO la situación del marisqueo en Galicia en los últimos años. Poco se sabía entonces que el sector, ya muy golpeado en los últimos años, sufriría un varapalo difícil de asumir como consecuencia del tren de borrascas que azotó la península durante las semanas siguientes. La fuerte descarga de agua dulce acrecentó los problemas en los arenales y disparó la mortandad del marisco, elevando la preocupación entre las mariscadoras y activando planes de crisis que culminaron con el apoyo de 22,7 millones de euros lanzado por la Xunta tras analizar los bancos. Un análisis que ya tiene resultados: seis de cada diez zonas de los planes marisqueros registran una mortandad calificada como «severa» por los técnicos de la Consellería, es decir, con una cantidad de marisco muerto superior al 50% en el caso del berberecho o la almeja babosa.

Según informó Meteogalicia a comienzos de mes, la precipitación media durante este invierno ascendió a 800 litros por metro cuadrado, un incremento del 81% respecto al habitual en este período. Como es habitual, la alta cantidad de agua dulce acaba en la costa, ahogando al marisco y dejando a las trabajadoras casi sin poder trabajar. El agravante, en este caso, es que en este sector ya llueve sobre mojado (nunca mejor dicho) por la crisis que arrastra en los últimos años.

Los datos de la Plataforma Tecnolóxica de Pesca (dependiente de Mar) en los últimos 25 años lo reflejan de forma clara: desde el año 2000 las lonjas de la comunidad comercializaron una media de 8.162 toneladas anuales de bivalvos que alcanzaron una facturación de 66,9 millones de euros gracias a una media de 8,2 euros el kilo. Sin embargo, desde 2023 los números se desplomaron: ese año ya fueron 5.100 toneladas por 62,6 millones; al curso siguiente las cifras descendieron a 3.742 toneladas y 47,7 millones, para tocar fondo ya el año pasado con 3.735 toneladas y 44,1 millones.

Evaluación

Tras estos malos números, y con el sector recuperándose muy poco a poco, llegaron las borrascas y las cofradías reclamaron ayuda para superar este nuevo bache. Y todo pasaba por un primer análisis para saber qué había exactamente en los arenales. Tras los muchos muestreos realizados entre el personal de los pósitos y los de la administración, de los 27 planes marisqueros en las rías gallegas hay 18 (el 60%) en los que la afectación se considera severa, que además de esa mortandad del 50% en el caso del berberecho o la almeja babosa, también incluye a aquellos con más de un 15% de la fina y japónica muerta, según establece el protocolo del CIMA (Centro de Investigaciones Marinas). En esta lista se encuentran muchos de los de la provincia pontevedresa: del fondo de la ría de Vigo (Redondela, ⁠Moaña, ⁠Arcade y ⁠Vilaboa), la de Pontevedra (plan conjunto entre Pontevedra, Raxó y Lourizán) y de Arousa (Vilanova, Carril, Vilaxoán, O Grove, Carril, Rianxo, Cabo de Cruz y Soc. Cooperativa Abanqueiro, de Boiro).

En lo que respecta a la zona de A Coruña, los bancos de Muros y Noia también sufren una mortandad considerada severa por la Xunta, al igual que en Anllóns (Cabana de Bergantiños, en al Costa da Morte).

Con la calificación de afectación «leve» o «moderada», con valores por debajo del 50% o del 15% para las especies mencionadas, están los planes de las cofradías de Cangas, ⁠Vigo y ⁠Baiona, la de Aldán en la ría de Pontevedra o las de A Illa y A Pobra en Arousa. Hacia el norte figuran en mejor estado los planes de Camariñas y Pindo/Lira en la Costa da Morte, así como el de Barallobre en la ría de Ferrol y los de Miño y Pontedeume en la de Ares-Betanzos.

Para la conselleira do Mar estos datos «reflejan que el impacto de los temporales y la consiguiente bajada de salinidad no es generalizado». «Mientras algunos planes registran una afectación severa, en otros es moderada o incluso leve. Ante esta realidad tan desigual, no caben soluciones genéricas», señala Villaverde, que pone en valor el paquete de 22,7 millones de euros creado «en colaboración estrecha con el sector» y presentado esta semana.

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Para la responsable de Mar esta partida «es la respuesta idónea» para atajar la situación. «A través de convenios directos, permitimos que cada pósito diseñe el plan de regeneración a medida de lo que necesita y compensamos económicamente sus labores de recuperación», estima Marta Villaverde.