La pesca y la industria del mar se unen para pedir ayudas «excepcionales» por la crisis de Oriente Medio tras dispararse más de un 70% el precio del combustible

La escalada del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre sobre el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta, golpean cada día con más fuerza a la cadena mar-industria gallega. La pesca y las conserveras gallegas han sentido ya un encarecimiento abrupto del combustible, retrasos logísticos y disrupciones en el transporte marítimo internacional, un escenario que amenaza la operativa del sector si se prolonga.

Ante esta situación, ARVI y Anfaco-Cytma han firmado este miércoles en el Puerto de Vigo una alianza estratégica y han presentado una declaración conjunta en la que reclaman «medidas urgentes» para amortiguar el impacto económico de la crisis.

Según los datos trasladados por el sector, el precio del gasóleo marino se ha disparado más de un 70% en apenas una semana, rebasando por momentos los 1,2 euros/litro. Una escalada que compromete la rentabilidad de parte de la flota, especialmente en los segmentos de altura y gran altura, a pesar del descuento de 20 céntimos que el Gobierno aprobó la semana pasada.

«Como esto se perpetúe en el tiempo, va a provocar una situación de problemas de subsistencia para muchas empresas pesqueras, conserveras y de todo tipo de industrias», advirtió el presidente de ARVI, Javier Touza.

Riesgo para la logística global

La preocupación del sector no se limita solo al combustible. La creciente tensión en las rutas estratégicas del comercio marítimo mundial, especialmente tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz, está generando incertidumbre en los tiempos de tránsito, encarecimiento de los fletes y dificultades para asegurar mercancías, según trasladaron ambas entidades. La cadena mar-industria —fuertemente internacionalizada— depende de flujos globales de importación y exportación, lo que la hace vulnerable a cualquier alteración.

«Nos encontramos en un escenario de elevada incertidumbre internacional en el que las tensiones geopolíticas se están trasladando directamente a la logística y al suministro», señaló el presidente de Anfaco-Cytma, Iván Alonso-Jáudenes.

Ante este escenario, la pesca y la industria del mar han reclamado a las administraciones «una respuesta rápida» basada en la colaboración público-privada. Ambas entidades han demandado que se activen los mecanismos de apoyo del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) para «acontecimientos excepcionales», como se hizo durante la pandemia o tras la guerra de Ucrania. Una medida que han pedido que sea complementada por rebajas fiscales para el sector, «especialmente si el conflicto se prolonga».

ARVI y Anfaco-Cytma han pedido también aplazar la aplicación de determinadas obligaciones regulatorias, como el sistema CATCH, para evitar bloqueos administrativos en el comercio; impulsar incentivos al consumo de pescado, como una reducción temporal del IVA; y revisar las cuotas en caladeros nacionales, dentro de los márgenes de sostenibilidad, para favorecer las descargas en puertos españoles, así como acelerar la innovación y la transición azul para reforzar la competitividad del sector.