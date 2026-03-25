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Memoria de actividad

Conxemar firma su cifra más alta de asociados en 15 años y concentra más del 80% de los ingresos del sector del congelado

La asociación representa a 256 empresas que rebasan los 21.200 empleos y los 12.250 millones en facturación

«Equivale prácticamente al 1% del PIB español», reivindica el presidente de la asociación, Eloy García

Eloy García, presidente de Conxemar, durante su intervención.

Eloy García, presidente de Conxemar, durante su intervención. / FdV

Jorge Garnelo

Vigo

«Un proyecto que crece cada vez más». Así se resume el año pasado para Conxemar en boca de su presidente, Eloy García, que este miércoles ha presentado la Memoria de actividad 2025-2026 de la asociación en un acto celebrado en la Real Casa de Correos en Madrid. La entidad pisa fuerte este ejercicio con su cifra más alta de socios en década y media, aglutinando ya a 256 empresas con una facturación conjunta que rebasa los 12.250 millones de euros y representando, en términos de empleo, a más de 21.200 personas. «Esto no es casualidad», esgrimió García: «Es el resultado de años de trabajo conjunto y de la confianza depositada».

La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura reflejó a lo largo del evento sus múltiples fortalezas, señalando entre ellas la proyección que ofreció nuevamente su Feria Internacional de Productos del Mar Congelados. Conxemar registró 30.405 visitantes en el Ifevi de Vigo, con 812 compañías de 46 países, y propició acuerdos por casi 832 millones de euros, contribuyendo a crear 7.500 puestos de trabajo y generando 350 millones de euros de renta.

«No ha sido un año más, sino un año de avance, de consolidación y, sobre todo, de resultados», destacó García. Y así lo expone también el cumplimiento del Plan Estratégico 2023-2026 de la entidad, que representa ya el 82% de la facturación de la industria del congelado de España y más del 65% de los ingresos de la industria transformadora y comercializadora de productos pesqueros. «La facturación de las empresas agrupadas en Conxemar equivale prácticamente al 1% del PIB español», subrayó su presidente en este sentido, que fue más allá de los datos de la asociación para incidir en su peso: «No son solo cifras. Son la expresión de una industria sólida, vertebrada y con capacidad de influencia».

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Conxemar también puso en valor todos los proyectos que ha impulsado para conectar al sector con la sociedad, como la Fundación Fish Nation o Conxemar Lab. La primera iniciativa está orientada a concienciar sobre los beneficios nutricionales del pescado y su papel en una dieta equilibrada, así como a potenciar hábitos de consumo saludables en la población, mientras que la segunda involucra a un espacio divulgativo por el que pasan cada año más de 5.400 escolares de entre 7 y 11 años y 360 docentes, orientado a promover el conocimiento sobre los productos del mar.

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