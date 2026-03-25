La Audiencia Nacional rechaza por tercera vez que la Ciaim tenga que publicar qué miembros discreparon del «informe Pitanxo»

El secretario de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) ha constatado, según los representantes legales de Pesquerías Nores y Juan Padín, que no hubo unanimidad a la hora de aprobar el informe sobre el naufragio del Villa de Pitanxo. Que se pronunciaron votos particulares discrepantes de la versión oficial, que señaló sin lugar a dudas que el siniestro se debió a una maniobra negligente de Padín, máximo responsable de un barco que navegaba sobrecargado, que no realizaba los perceptivos simulacros de evacuación o que no podía, como desveló FARO, faenar en aguas de formación de hielos desde el mes de marzo de 2018.

El 18 de diciembre el juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional rechazó la solicitud de Grupo Nores, Padín y Jose Antonio Nores Ortega para que la Ciaim divulgase los votos particulares de los miembros disidentes. Pero formularon, por separado, recurso de apelación: el Alto Tribunal rechazó dos de ellos ya el pasado 2 de febrero, tal y como desgranó este periódico, pero acaba de hacer lo mismo con el tercero.

«Los ahora recurrentes [...] se limitan a denunciar una vulneración de su derecho a la utilización de los medios de prueba ( art. 24.2 CE ) aludiendo a que el Informe al que se refieren los votos particulares, documentos e informes , están siendo utilizados como uno de los pilares básicos de la imputación delictiva» contra el capitán del Pitanxo y su armadora, expone este auto, en el que ha ejercido como ponente el juez Carlos Francisco Fraile. «Denegar esa diligencia, dicen, carece de justificación y lesiona gravemente el derecho de defensa de esta parte. Pero no justifica aquella la necesidad de tal diligencia en este momento procesal en relación con el derecho de defensa», prosigue.

Ha de ser durante la celebración del juicio, decreta el juzgado, cuando deberán llevarse todos los documentos «en la cualidad que se estime más adecuada a los intereses procesales de cada una de las partes, todo ello sin perjuicio de la evidente naturaleza pericial de dicho Informe, dado su eminente carácter técnico-científico, pudiendo la parte interesada aportar para ese acto además, las pericias que estime conveniente al respecto».

En su recurso de reforma, los abogados de las personas físicas y jurídicas imputadas (investigadas) aludieron a que el secretario de la Ciaim había admitido la existencia de votos disconformes o particulares y a una «indefensión material», por cuanto «la negativa a incorporar los votos particulares y los informes o documentos que los sustentan impiden la realización de una prueba pericial completa sobre el contenido del informe de la Ciaim, provocando una clarísima indefensión material al no poder realizar periciales que complementen o completen lo contenido en los votos particulares».

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El juicio por este naufragio, en el que fallecieron 21 de los 24 tripulantes el 15 de febrero de 2022, no tiene todavía fecha.