La Consellería do Mar inyectará 23 millones adicionales en el sector para paliar la muerte de bancos marisqueros

La cadena de borrascas, las riadas y el consiguiente descenso acusado de los índices de salinidad ha hecho que el sector del marisqueo gallego se encuentre en una situación crítica con una elevada mortandad de los bivalvos. En una situación que consideran como «fatal», la Consellería do Mar anunció este lunes que inyectará 22,7 millones de euros adicionales para tratar de paliar los efectos de esta crisis en el sector.

La titular del departamento, Marta Villaverde, presentó un «conjunto amplio y coordinado» de medidas, tras la sucesión de borrascas que, apuntó llegaron a acumular hasta 1.000 litros por metro cuadrado, lo que afectó «gravemente» a la mortalidad del marisco. Pone de ejemplo que estas especies necesitan entre 30 y 35 gramos de salinidad por litro de agua, pero hubo «varios días por debajo de 5 gramos por litro» e incluso en algún momento «llegó a cero».

Las medidas, apuntó, están pactadas con el sector y su objetivo es buscar la «sostenibilidad» del marisqueo. En este sentido, puso de manifiesto que no se trata de encontrar «remedios puntuales, sino trabajar mano a mano con para garantizar la regeneración de los bancos afectados».

Medidas concretas

La mayoría de la inversión extra que hará la Xunta para mejorar la situación de las personas que viven del marisco irá destinada a que cofradías y entidades titulares realicen planes de gestión. Serán 19,2 millones y, tal como apuntó Villaverde, se ofrecerá la posibilidad de firmar convenios bilaterales de colaboración con la Consellería del Mar en los que se detallará los proyectos de regeneración específica de recuperación de bancos marisqueros. Incluirá una gestión «más ágil» de trabajos en momentos que sean necesarios, vigilancia de bancos, siembras y control de depredadores.

La conselleira indicó, además, que se remunerarán estos trabajos que se deben realizar, con carácter retroactivo desde el día que se suspendió la actividad extractiva y controles efectivos de las tareas. También se van compensar los gastos que deben realizar las cofradías.

Además, se destinarán 1,5 millones a la repoblación directa de especies. Las partidas se completan con 2 millones para proyectos de biodiversidad marina. Junto a esto, Villaverde anunció una prórroga de los planes de gestión marisquera hasta 2029, al tiempo que reclamó al Gobierno central una modificación de la normativa estatal para mejorar la protección de los mariscadores y una exención de cuotas de la Seguridad Social a profesionales afectados.