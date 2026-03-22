Irlanda promueve una refinería de biocombustibles junto a la planta de Pescanova en Castletownbere

Patricia Marta, Puenteareas Uno o Cantábrico Tres son algunos de los buques de capital gallego que operan en Gran Sol y que utilizan el puerto de Castletownbere como base periódica para la descarga de sus capturas, que luego son trasladadas en camión para su subasta en la lonja de Vigo. Esta terminal es, junto con la de Killybegs, la de mayor relevancia para esta flota, tanto en volúmenes como en el valor comercial de la pesca. En la isla de Dinish, unida a la ciudad por puente, está el principal punto de descargas y se ubica también la planta de Eiranova, filial de Nueva Pescanova establecida en la zona a finales de los años setenta.

Será allí, en Dinish, donde se ubicará, si los estudios confirman su viabilidad, una biorrefinería promovida por la Universidad Tecnológica de Munster (MTU, Munster Technological University), la empresa de cosméticos Pure Ocean Algae y la cooperativa de armadores de Castletown. El proyecto ha sido bautizado como Mara Blue y ha recibido financiación del Gobierno de Irlanda y la Unión Europea, a través de fondos Feder. Su objetivo es dar una nueva vida a descartes y desechos de la pesca para crear productos de valor añadido como cosméticos, alimentos funcionales, nutracéuticos, piensos, insumos agrícolas o ingredientes biomédicos.

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«Este estudio de viabilidad representa el primer paso crucial para hacer realidad esta biorrefinería marina de primer nivel», ha valorado la presidenta de la MTU, Maggie Cusack. «El estudio allanará el camino para que la región suroeste se convierta en líder mundial en innovación marina, gestión ambiental y regeneración regional», ha abundado. La fábrica pretende funcionar como un laboratorio experimental para el desarrollo y la demostración de nuevos productos y soluciones de economía circular, y se prevé que opere como una entidad sin ánimo de lucro.