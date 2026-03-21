Argentina apunta a un nuevo barco chino por indicios de pesca ilegal en su caladero, estratégico para la flota gallega

En la Zona Económica Exclusiva de Argentina (ZEEA) faenan cerca de 60 barcos de capital gallego que operan bajo la más estricta regulación. Son buques que se dedican principalmente a la pesca de calamar y merluza en un caladero que es estratégico para la flota con arraigo en la comunidad. Un vergel en medio del mar, si se gestiona de forma responsable.

Así lo corroboran los datos difundidos a mitad de este mes por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Acuicultura del país sudamericano, que confirma que entre enero y febrero se han duplicado las capturas de calamar Illex (123.679 toneladas). En solo dos meses se ha pescado el 60% de todo lo capturado en 2025. También registran una subida meritoria las descargas de merluza Hubbsi (un 21% en la zona sur, la S41, y un 96% en el norte, la N41).

La sostenibilidad del caladero es prioritaria para los buques que pescan en él con licencia y cuotas, entre ellos los gallegos. Y aunque la abundancia rebosa en estos momentos, lo cierto es que esa sostenibilidad no deja de estar comprometida por los barcos que operan a partir de la Milla 201, bordeando las aguas jurisdiccionales de Argentina.

Allí se concentran cientos de pesqueros, la mayoría asiáticos, que ejercen la pesca sin control. Uno entre tantos, el Hai Xing 2, ha sido sorprendido dentro del caladero del país sudamericano por sus autoridades, que en los últimos meses han reforzado la vigilancia sobre la zona con apercibimientos a diferentes embarcaciones, entre ellas las gallegas Fakir (Freiremar) y Playa da Cativa (Moradiña).

De nueva construcción y procedente de África

El Hai Xing 2, ejemplo de la depredación de los buques chinos, fue pillado navegando a una velocidad inferior a los seis nudos en la ZEEA. Según informa el medio Pescare, recorrió media milla náutica cerca del Golfo San Jorge con patrones de desplazamiento compatibles con maniobras de pesca de arrastre ilegal.

El buque cuenta con 59 metros de eslora y bandera de conveniencia de Vanuatu, igual que el Bao Feng, otro arrastrero chino que fue cazado el pasado mes de enero por la Prefectura Naval Argentina llevando a cabo el mismo modus operandi. Ambos pesqueros son de nueva construcción (del año 2025), llegaron al caladero desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y en el plano societario figura como su propietaria la armadora Ever Fast Pte. Limited.