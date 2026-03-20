Escalada Energética
Sánchez anuncia un descuento de 20 céntimos por litro para el combustible de la pesca, el campo y el transporte
El precio del diésel marino se ha duplicado en las últimas semanas y supera la barrera del euro por litro en puertos como Vigo o Burela
Los pescadores, agricultores, ganaderos y transportistas dispondrán de una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible para hacer frente a la escalada energética desatada tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Así lo ha avanzado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado de manera extraordinaria en la Moncloa para aprobar el «plan integral» con el que España prevé «salir más fuerte» de la crisis desatada por «la guerra ilegal en Irán». La batería de medidas incluye 80 actuaciones que entrarán en vigor este sábado, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se movilizarán 5.000 millones de euros, que en palabras del jefe del ejecutivo suponen «el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea».
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