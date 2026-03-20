El Gobierno activa 25 millones de euros para aliviar el alza del gasóleo marítimo y suprime la tasa sobre la pesca fresca

El apoyo al sector pesquero español para aliviar el encarecimiento del gasóleo marítimo por la escalada bélica en Irán llegará en forma de una ayuda «equivalente a los 20 céntimos por litro», pero que podría variar ligeramente «al alza o a la baja» ya que para su cálculo se tendrán en cuenta el consumo diario de cada barco, las artes de pesca que emplea y el caladero en el que opera. Así lo ha confirmado este viernes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se ha anunciado el «plan integral» que aspira a blindar al conjunto del país del impacto de la crisis de Oriente Medio.

La cartera que dirige Luis Planas ha reconocido a través de un comunicado que «el incremento de los precios de la energía también repercute en el sector pesquero, tanto el directo por el precio del combustible, como su incidencia en otros costes de producción como los envases para la congelación del pescado». La situación, ha añadido, se agrava aún más por el cierre de determinados espacios aéreos, que dificulta la rotación de las tripulaciones de los buques que faenan en el extranjero.

Por este motivo, el MAPA ha activado una línea de apoyos para abaratar el gasóleo marítimo con un presupuesto inicial de 25 millones de euros, que se podrá ampliar en función de la demanda real y la duración del conflicto. Esta ayuda compensatoria para cada buque se determinará en función de su consumo diario de carburante, el coste semanal de este y los días de actividad; las artes de pesca utilizadas y si la embarcación opera en caladero nacional o internacional. Asimismo, el Ejecutivo central suprimirá la tasa sobre la pesca fresca hasta el 30 de junio.

Estas son las dos medidas que el Gobierno impulsará para respaldar al sector pesquero español y que entrarán en vigor este sábado, una vez sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La pesca, por su parte, había reclamado esta semana en una reunión con Planas rebajar como mínimo 30 céntimos por litro el precio del gasóleo marítimo y reforzar las ayudas de minimis (de forma que se concedan por barco, no por empresa, y que el límite máximo pase de 40.000 a 400.000 euros). También solicitó la eliminación del IVA aplicado a los productos del mar, reducir las cotizaciones a la Seguridad Social e incrementar la flexibilidad interanual de las cuotas pesqueras del 10% actual al 25%.