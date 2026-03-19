El Gobierno reduce las ayudas a los paros temporales de la flota pesquera en pleno rally del combustible marítimo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha oficializado este jueves el tijeretazo a las ayudas a las paralizaciones temporales de los pesqueros españoles. La medida, recogida en el BOE y que llega en plena escalada de los carburantes por el conflicto de Oriente Medio, afecta tanto a la prima de coste fijo (destinada a cubrir los gastos de los barcos durante el tiempo que están parados) como para la prima de lucro cesante (ligada a los beneficios que cada armador deja de generar al no poder faenar). Esta última es la que más descenderá, un 20,6% en el caso de los barcos artesanales de menos de 12 metros de eslora, los que más sufrirán con el nuevo ajuste.

Como adelantó FARO, la cartera de Luis Planas se ha visto obligada a realizar «mejoras importantes» en el mecanismo de Opción de Costes Simplificados (OCS) que hasta ahora usaba para cuantificar el importe de estos apoyos. El cambio llega tras una auditoría llevada a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda, que urgió a «corregir» la actual fórmula.

Si se compara con los baremos por los que se regían hasta ahora el resto de embarcaciones, contemplados en la última modificación del Real Decreto 1013/2023, de 5 de diciembre, también habrá caídas a tener en cuenta en la prima de lucro cesante para artes como el enmalle (-8,9%), el cerco (-8,3%) y el arrastre (-7,4%). De hecho, este concepto solo aumenta para la flota anzuelera (principalmente palangre y volanta), donde aumentará un 15,5%. El mínimo a percibir por cada día de paro se reduce asimismo un 6,4%, hasta los 125,4 euros, mientras que el máximo permanecerá en los 2.000 euros por jornada.

Combustible por las nubes

Más allá del requerimiento de Hacienda, lo cierto es que el recorte de las ayudas a las paralizaciones temporales se produce en el peor momento posible para la flota, que ya está pagando a más de un euro el litro de gasóleo marítimo, el doble que hace apenas unas semanas, por el conflicto de Oriente Medio. El sector pesquero español se reunió este lunes con el Gobierno para exigir un paquete de medidas urgentes que amortiguen el impacto sobre su actividad, pidiendo entre ellas una rebaja de al menos 30 céntimos por litro el precio del diésel para barcos, así como reforzar las ayudas de minimis, de forma que se concedan por buque, no por empresa, y que el límite máximo pase de 40.000 a 400.000 euros.

Según indicó el secretario general de Cepesca, Javier Garat, tras la reunión con el Ministerio, Pesca ha asegurado que habrá respaldo para sostener la actividad de los buques que continúan operando. Aunque eso sí, solo «se darán ayudas para que la flota pueda continuar pescando, para flota activa, no para flota que esté parada», resumió el responsable de la patronal pesquera española.

El real decreto publicado en el BOE, que entra en vigor este viernes, también contempla reducciones para las primas de coste fijo para la pesca artesanal (-4,9%), el enmalle (-5,4%) y el arrastre (-1,5%). Sí subirán en cambio para la flota del cerco (+9,1%), y al estar supeditadas a los GT compensará para bien a los cerqueros que tengan una capacidad superior a las 23,1 toneladas de arqueo bruto. De igual modo, se incrementará para el palangre y la volanta (+6,6%), las artes más beneficiadas.