El control de la pesca de recreo entra en vigor en España: bajo la lupa el número de anzuelos, la talla de las capturas y los ejemplares que se suelten

La hora de inicio y fin de la pesca, la zona donde se produce, las especies capturadas, el número de ejemplares, su peso... Estos son algunos de los campos que a partir de ahora deberán cumplimentar los aficionados a la pesca recreativa en España, donde a partir de este viernes entrará en vigor el nuevo reglamento de control por el que se regirá esta actividad, para muchos un simple hobby.

La normativa, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se endurece para adaptarse a las exigencias europeas. En principio afecta exclusivamente a las aguas exteriores, aunque el nuevo real decreto deja la puerta abierta a que las medidas que recoge se apliquen también en aguas interiores (bahías, puertos y ríos), que en el caso de Galicia competen a la Xunta.

La principal novedad es que los trámites de la pesca recreativa pasan a gestionarse obligatoriamente por medios electrónicos. A través de una aplicación móvil del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (PescaREC) deberán declararse diariamente las capturas de dos grupos de especies: las sometidas a medidas de protección diferenciada y aquellas sujetas a medidas de conservación de la Unión Europea. Esa comunicación tendrá que realizarse dentro de las 24 horas siguientes al final de la actividad, y deberán notificarse tanto las capturas retenidas como aquellas que se suelten.

Entre los campos que los cerca de aficionados a la pesca recreativa tienen que cumplimentar se incluyen también la modalidad pesquera o la identificación de su embarcación (si tienen). De igual modo, si procede, se declararán el número de cañas y anzuelos empleados, la talla de las capturas o si la pesca se produce en una reserva marina.

El sistema «continúa dando fallos»

En total, en el Cantábrico Noroeste, son 82 especies las que obligatoriamente hay que declarar. A ojos de José Antonio Beiro, presidente de la Federación Gallega de Pesca Marítima Responsable y Náutica de Recreo, la nueva regulación «sigue siendo un desastre». Su aplicación debería haber entrado en vigor el pasado 10 de enero y se ha pospuesto hasta publicarse ahora, «un festivo», pese a que la app impulsada por el Gobierno «continúa dando fallos», explica el responsable de la asociación, que representa a los cerca de 50.000 pescadores aficionados que hay en Galicia. Uno de los problemas en este sentido es que los smartphones de la marca iPhone no pueden descargársela, y por lo tanto tampoco utilizarla.

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A raíz de la norma se crea además un Registro de Pesca de Recreo de personas físicas y embarcaciones de recreo. Las comunidades autónomas inscribirán de oficio y automáticamente a los titulares y los barcos cuando emitan las licencias.