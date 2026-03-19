La canadiense Cooke será competencia directa de la pesquera Profand: cierra la compra de Avramar Grecia

Las negociaciones iban para telenovela pero, finalmente, la multinacional Cooke se ha salido con la suya. La compañía, mayor productora de acuicultura no cotizada del mundo, ha alcanzado un acuerdo con la banca acreedora de Avramar Grecia, filial de la española Avramar, para tomar el control de la primera. Cooke ya era la dueña de la matriz, con sede en Valencia, después de haberla comprado al fondo Amerra. Pero la filial griega —compuesta por las sociedades Avramar Aquaculture, Andromeda, Perseus y Avramar Commercial and Logistics— iba por un camino aparte porque su deuda estaba en manos de un pool de entidades locales, capitaneadas por Piraeus Bank, que habían decidido vender sus posiciones de deuda pignorada a un grupo emiratí, Aqua Bridge. De haber prosperado estos planes, Cooke sería igualmente la dueña de estas granjas griegas, pero no tendría asegurado el control operativo. Pero a los canadienses les ha funcionado su órdago y acaban de hacer oficial la compra.

«Cooke Inc. anuncia la firma de un memorando de entendimiento mediante el cual Cooke adquirirá de sus acreedores las líneas de crédito existentes [...] de Avramar Grecia», ha divulgado a través de un comunicado. La pesquera canadiense tendrá el control operativo de las granjas de lubina y dorada ubicadas en distintos puntos del país mediterráneo y se convertirá no solo en la líder del negocio acuícola de la región, sino también en competidora directa de la viguesa Grupo Profand, propietaria desde 2022 de Kefalonia Fisheries, su filial griega, especializada en la cría y engorde de las mismas especies.

«Se trata de una operación de integración vertical que incluye criaderos, granjas marinas, instalaciones de procesamiento y envasado y producción de piensos. Las certificaciones de sostenibilidad de la compañía están reconocidas por la Iniciativa Global de Productos del Mar Sostenibles (GSSA) y la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI)», ha abundado Cooke en la misma nota. Esta transacción está valorada en 200 millones de euros, que se prevé que sean abonados en un plazo máximo de 120 días y que está respaldada por una carta de garantía del grupo que dirige Glenn Cooke.

Es un movimiento de calado porque dará a Cooke la llave de una filial que ronda las 50.000 toneladas de capacidad productiva, frente a las 20.000 toneladas que saca al mercado Avramar desde sus polígonos del Levante español, Baleares y Canarias. De acuerdo a la prensa helena, la facturación del grupo solo en Grecia asciende a 320 millones de euros al año. Las tres fábricas de pienso para el engorde de pescado de Avramar tienen más de 170.000 toneladas anuales de capacidad. Culmarex, la subsidiaria que ya tenía el grupo canadiense en España antes de esta operación —la integró en el año 2011—, facturó en el ejercicio 2024 más de 200 millones de euros.

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Tentativa

Su huella suelo español habría sido gigantesca a partir de 2023 con la apertura de la negociación en exclusividad para la toma de control de Nueva Pescanova, transacción que saltó por los aires, como desveló FARO, por diferencias entre el equipo auditor de Glenn Cooke con Abanca. Aunque este proceso no salió adelante, la multinacional con base en New Brunswick sí tiene consigo una muestra del buen hacer de la industria naval viguesa. Fue Armón Vigo el astillero elegido por la argentina Wanchese Fish Company —adquirida por Cooke en 2015— para la construcción de un pesquero diseñado para la pesca de vieiras. Fue bautizado como Erin Bruce II y loado por el propio armador, quien participó en la ceremonia de amadrinamiento. «El resultado es maravilloso», dijo a este periódico sobre el barco, de 50 metros de eslora.