El comisario de Pesca responderá de nuevo a una investigación de FARO sobre pesqueros ilegales con permiso para vender en la UE

El 12 de abril de 2025 el Ministerio de Pesca y Acuicultura del Gobierno de Ghana anunció la suspensión de licencia de cuatro buques por las «reiteradas violaciones» de la normativa pesquera local. «Han participado en múltiples prácticas de pesca ilegal, incluyendo transbordo no autorizado, vertido de pescado, pesca en zonas restringidas y captura de peces juveniles», indicaba la nota oficial, que puede consultarse en este link. Aquellos barcos eran el Meng Xin 10, Florence 2, Long Xian 607 y Long Xian 608. Sus permisos para pescar quedaron anulados durante un año, hasta abril de este 2026.

Pero la realidad es que los dos últimos, Long Xian 607 y Long Xian 608, nunca fueron retirados del listado de establecimientos autorizados para exportar sus capturas a Europa, como divulgó una investigación de FARO el pasado febrero. Estos barcos siguen a día de hoy en esa lista del IMSOC (Information Management System for Official Controls), que ha sido actualizada esta misma semana. Ambos son propiedad de la sociedad Wannimas Complex Co, cuentan con 185 GT (arqueo bruto o gross tonnage) de capacidad y sus IMO —es como su DNI y es intransferible— son 8697976 y 8697988, respectivamente.

El eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha tomado este trabajo de investigación para presentar una iniciativa en el Parlamento Europeo, una pregunta para su contestación por escrito dirigida al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis. Las cuestiones formuladas son las siguientes: «¿Considera la Comisión que la Unión Europea cuenta con sistemas lo suficientemente robustos para evitar la entrada de productos procedentes de pesca INDNR [siglas de ilegal, no declarada y no reglamentada] cuando buques suspendidos por sus países siguen contando con autorización en los sistemas de la Comisión? ¿No se plantea la Comisión introducir cambios para que los establecimientos autorizados en el SGICO [son las siglas en inglés para IMSOC] automáticamente salgan del sistema en cuanto las autoridades de sus países de origen suspendan o retiren las licencias bajo las que operan?».

«Estas informaciones —en referencia a las noticias de este periódico— ponen en cuestión la robustez de los sistemas de lucha contra la pesca INDNR de Europa, además de suponer una competencia desleal contra la flota europea», dice la iniciativa de González Casares.

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Será la segunda vez, desde su nombramiento como comisario a finales de 2024, que Kadis recibe una iniciativa europarlamentaria basada en las investigaciones de FARO sobre pesca ilegal en terceros países y la entrada de su producción en suelo europeo. El comisario ya las ha avalado formalmente: constató, tras una iniciativa formulada por los populares Francisco Millán Mon y Gabriel Mato, que siete barcos con pabellón de China fueron clasificados en la categoría de INDNR por parte de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte (NPFC), pese a lo cual han continuado como buques autorizados para exportar a la Unión Europea tras haber cambiado de nombre. El sector en pleno exigió a Bruselas la adopción de medidas, entre ellas un apercibimiento en forma de tarjeta amarilla, más que improbable.