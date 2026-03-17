Rescatan a seis tripulantes tras hundirse su barco en la ría de Muros-Noia
Otro pesquero recogió a los marineros cuando ya estaban en el agua
José Manuel Ramos Lavandeira
El pesquero Reisiño, con base en Muros, y seis tripulantes a bordo, se hundió esta mañana en la entrada de la ría de Muros y Noia.
El 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido a las 08.40 horas, a través de un aviso de Salvamento Marítimo, que solicitaba asistencia sanitaria en el puerto de Porto do Son tras el hundimiento de un barco.
Otro pesquero, el Do Mar, con base en Porto do Son, consiguió rescatar a los seis tripulantes, que habían caído al agua. Posteriormente, fueron trasladados a puerto por la lancha de Salvamento Marítimo.
Desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio de Guardacostas de Galicia.
Varias ambulancias y profesionales sanitarios prestaron las primeras asistencias a los marineros en la zona portuaria de Porto do Son. Presentaban síntomas de hipotermia y ansiedad.
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