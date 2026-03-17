Pesca recorta un 7% la cuota de sardina de los cerqueros gallegos para 2026 tras realizar un ajuste que beneficia a los barcos de Cádiz

Las artes de cerco, racú y piobardeira del Cantábrico Noroeste solo podrán pescar 9.420 toneladas de sardina ibérica este 2026, un 7% menos que el año pasado. Así se desprende de la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que sienta las bases de la pesquería y beneficia a los barcos del Golfo de Cádiz, con los que los buques gallegos y del resto del norte de España comparten este stock.

Y es que las embarcaciones gaditanas ganan este ejercicio un 3,7% más de cuota, hasta las 7.005 toneladas, como consecuencia de un ajuste realizado por la Secretaría General de Pesca respecto a las posibilidades pesqueras inicialmente acordadas. Un cambio que obedece a «la redistribución de las deducciones practicadas a las modalidades que rebasaron su asignación en la campaña anterior».

De esta forma, a mayores del recorte del 2,8% contemplado para los barcos gallegos, se restan 430 toneladas más al Cantábrico Noroeste y otras 10 a las artes menores que emplean el arte de xeito por las 440 toneladas que se lleva de más el Golfo de Cádiz. Este reparto tensa más la situación de la flota que faena en la comunidad, habida cuenta de que suele consumir pronto la sardina que puede pescar, que se agota entre julio y agosto.

A partir de ahí solo hay tres opciones: alquilar a los buques del sur, hacer intercambios con Portugal a cambio de ceder otras especies (los llamados swaps) o parar y esperar hasta octubre a que se active el mecanismo de optimización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se distribuye el sobrante que los barcos no han pescado entre aquellos que sí han agotado sus posibilidades.

A nivel nacional, la cuota de sardina para este año asciende a las 16.848 toneladas frente a las 17.332 del año anterior, un 2,8% menos. Esta cantidad supone un 33,5% del total que se reparten España y Portugal, que por su parte se lleva el 66,5% restante (33.446 toneladas) de acuerdo al plan de gestión conjunta firmado entre ambos países.

Inicio de la campaña

Ahora solo falta que se publique la fecha de arranque de la campaña de Sardina pilchardus en el Cantábrico Noroeste, teniendo en cuenta que, como viene siendo habitual, la apertura en la costa española se hace «gradualmente» y «de forma latitudinal» para que sea más temprana en el sur como «medida de protección de los reproductores». En el Golfo de Cádiz, la pesca de esta especie ya es posible, tal como recoge una segunda resolución publicada también este martes en el BOE.

Respecto al mecanismo de optimización habilitado por Pesca, el cálculo del sobrante de sardina ibérica se realizará «dos meses antes de la finalización de la pesca dirigida con respecto al caladero que la haya iniciado en primer lugar». «Para 2026, se establece el 31 de agosto como fecha a la que se llevará a cabo el cálculo del sobrante de optimización», aclara la cartera que dirige Luis Planas, que explica «para determinar con exactitud la cantidad de sobrante» no se autorizarán transmisiones temporales que hayan tenido entrada en el registro electrónico a partir del 10 de agosto.

El excedente de xouba, que será repartido entre aquellos buques que hayan agotado su cuota para evitar que frenen su actividad, no irá a parar en ningún caso a aquellos buques o grupos de buques que hayan transmitido temporalmente más del 50 % de su cuota, algo que comúnmente ocurre en la segunda mitad del año entre los buques gaditanos (excedentarios) y los gallegos, que se ven obligados a alquilar más cuota al haber pescado toda su asignación.