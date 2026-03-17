Mar y las cofradías acuerdan el baremo para lograr el permiso de marisqueo a pie en Galicia

La Consellería do Mar y las tres Federaciones Provinciales de Cofradías de Pescadores, junto con la Federación Galega, han acordado este martes el baremo que regirá la valoración de las solicitudes para obtener el permiso de explotación en la modalidad de marisqueo a pie en Galicia. El objetivo, según el departamento autonómico, es garantizar un procedimiento transparente, objetivo y basado en criterios profesionales, sociales y formativos.

El acuerdo supone una actualización del baremo existente y fija los criterios de puntuación que se aplicarán a las personas aspirantes a ejercer la actividad de marisqueo a pie de recursos generales. Con este sistema, la Xunta busca ordenar las solicitudes en función de una serie de méritos que reflejan tanto la situación laboral como la aptitud de las candidatas y candidatos.

La medida responde, además, a una demanda reiterada de las cofradías de pescadores, en el marco de la colaboración que mantiene el Gobierno gallego con estas entidades. La iniciativa está diseñada para facilitar el acceso a la actividad marisquera a personas con formación y en situación de desempleo, al tiempo que persigue contribuir al relevo generacional y a la gestión sostenible de los recursos marinos.

En la actualidad, el sector del marisqueo a pie en Galicia cuenta con 2.967 pérmex, de los que el 90 % corresponden a mujeres, un dato que refleja el peso femenino en esta actividad extractiva.

El acuerdo fue alcanzado por consenso en una reunión en la que participaron, por parte de la Consellería do Mar, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y las directoras territoriales de Mar de A Coruña y Vigo, María Cancelo y Elena Suárez, respectivamente, además de representantes de las federaciones provinciales y de la federación gallega.

El nuevo baremo habilita para desarrollar la actividad extractiva tanto en las zonas de libre marisqueo como en las áreas sometidas a autorización, de acuerdo con la normativa vigente. Entre los criterios para acceder al permiso figura, en primer lugar, la condición de demandante de empleo, que deberá acreditarse durante un período mínimo de seis meses inmediatamente anterior a la convocatoria, ya sea como solicitante de empleo o como demandante de mejora.

En segundo lugar, el sistema tendrá en cuenta la formación y la cualificación de las personas interesadas. En este apartado computarán las actividades formativas, las habilidades profesionales y también la titulación académica de las aspirantes.

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Con esta actualización, la Administración autonómica y las cofradías fijan un nuevo marco para regular el acceso al permiso de explotación de marisqueo a pie, con la vista puesta en reforzar la profesionalización del sector y ordenar la incorporación de nuevas mariscadoras y mariscadores en Galicia.