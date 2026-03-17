Gardacostas y la Armada refuerzan su coordinación en la ría de Arousa con un operativo conjunto

El Servizo de Gardacostas de Galicia participó durante la pasada semana en un operativo conjunto en la ría de Arousa orientado a reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta ante posibles incidencias en el mar. La actuación se enmarca en la colaboración entre administraciones para mejorar la intervención en situaciones complejas dentro del ámbito marítimo.

En el dispositivo tomaron parte efectivos de los servicios centrales de Gardacostas de Galicia y de las unidades operativas de Ribeira y Vilaxoán. Para el desarrollo del operativo se movilizaron distintos medios marítimos, entre ellos la patrullera Punta Roncadoira, la patrullera costera Mar de Galicia y el buque multipropósito Irmáns García Nodal, además de embarcaciones auxiliares de rescate rápido.

El operativo estuvo dirigido por el subdirector xeral de Gardacostas de Galicia, Juan Carlos Codesido Vilar, y contó también con la participación de unidades de la Armada. En concreto, intervinieron la Unidad de Buceo de Ferrol (Ubufer), dependiente del Mando de Acción Marítima de Ferrol, y el Centro de Buceo de la Armada, con base en Cartagena.

Según destaca la Xunta, este tipo de actuaciones permite poner en práctica los protocolos de intervención, mejorar los procedimientos operativos y avanzar en la interoperabilidad entre los distintos medios humanos y técnicos. La cooperación entre administraciones se considera clave para garantizar una respuesta eficaz en aquellas situaciones que exigen una actuación coordinada e inmediata en el medio marino.

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El Gobierno gallego subraya además la importancia de seguir impulsando este tipo de adiestramientos conjuntos como una herramienta para reforzar la preparación de los equipos y consolidar un modelo de gestión basado en la coordinación, la eficiencia y la seguridad en el mar.