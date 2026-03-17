El alza del gasóleo marítimo golpea a la flota de pequeña eslora con un sobrecoste de 7.500 a 9.000 euros en solo dos meses

El coste del carburante representa uno de los principales quebraderos de cabeza del sector pesquero en estos momentos. Se ha disparado desde el estallido del conflicto de Oriente Medio y sus consecuencias recuerdan, cual déjà vu, al complejo escenario que se instauró tras la invasión rusa de Ucrania, cuando la escalada energética puso contra las cuerdas al sector pesquero al comprimir su rentabilidad.

Es una situación que se repite ahora, cuatro años después del golpe del Kremlin al flanco oriental europeo, y que en este caso toma como protagonistas a Irán, Estados Unidos e Israel, cuyo ataque ha desembocado en el bloqueo del estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el transporte de crudo y mercancías. En cuestión de dos meses, el diésel para barcos ha duplicado su precio en Vigo, desde los 0,508 euros/litro que tocó como mínimo el pasado 13 de enero hasta superar la barrera del euro por litro que rompió este lunes. Un rally del que no está exento ningún puerto y que en mayor o menor medida también afecta a las estaciones de servicio que nutren a la flota gallega que faena en los caladeros de Argentina, Gran Sol (Irlanda), Terranova (Canadá), Malvinas o África (donde el litro ya rebasa los 1,3 euros en algunos países costeros como Mauricio al haber menos reservas).

En lo que respecta a los barcos más próximos a Galicia (los de pequeña eslora), la realidad es que sus costes operativos se han disparado en apenas 60 días, haciendo insostenible su actividad si se tiene en cuenta que la rentabilidad suele desaparecer en el momento en el que el combustible alcanza los 0,7 euros/litro o más. Y es que un barco del cerco normal, de entre 18 y 24 metros de eslora, con un depósito de 15.000 a 18.000 litros, acumula en este breve periodo un sobrecoste de entre 7.500 y 9.000 euros.

«La tendencia para estos días es que el precio siga subiendo», destacaron este lunes en declaraciones a FARO desde el servicio de gasoil de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI). El nivel del diésel marítimo ha escalado a los 0,869 euros/litro que de media acumulan los surtidores este mes de marzo, con máximos de 1,009 euros/litro ayer en el caso de algunos tipos de combustible que superan por mucho el mínimo de los últimos 12 meses cosechado en mayo de 2025, cuando el litro valía 0,475 euros.