La pesca pide rebajar 30 céntimos el gasóleo y elevar las ayudas hasta 400.000 euros por barco ante el impacto del conflicto en Oriente Medio

El sector pesquero español ha reclamado este lunes al Gobierno un paquete de medidas urgentes para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre su actividad. Entre ellas, como ya ocurrió con la guerra de Ucrania, ha solicitado rebajar como mínimo 30 céntimos por litro el precio del gasóleo marítimo, que en estos momentos «está por las nubes» y amenaza con provocar un paro generalizado en la flota.

Así lo explicó el secretario general de Cepesca, Javier Garat, tras la reunión mantenida con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que también participaron la Federación Nacional de Cofradías y Apromar. Según detalló, el sector ha pedido además reforzar las ayudas de minimis, de forma que se concedan por barco, no por empresa, y que el límite máximo pase de 40.000 a 400.000 euros, al menos durante los próximos meses.

A esa batería de propuestas se suman la eliminación del IVA aplicado a los productos pesqueros, una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y de otros gravámenes ligados a la actividad extractiva, así como una medida de gestión pesquera: aumentar la flexibilidad interanual de las cuotas del 10% actual al 25%.

Según Garat, el objetivo es aliviar la presión económica que soportan armadores, empresas y cadena de valor, y evitar que la escalada de costes termine trasladándose con más intensidad al consumidor. En el caso de las ayudas, Cepesca considera que el esquema vigente penaliza especialmente a las empresas de mayor dimensión o a aquellas que operan con varios buques.

Sobre la respuesta del Ministerio, Garat señaló que Planas tomó nota de todas las demandas, reconoció la gravedad de la situación y trasladó al sector que el Gobierno está analizando qué medidas puede poner en marcha. Aunque no concretó fechas, sí avanzó que «en los próximos días» se anunciarán decisiones.

El precio del diésel marítimo se duplica en Vigo

La principal garantía ofrecida por el Ejecutivo es que habrá respaldo para sostener la actividad de los buques que continúan operando. «Se darán ayudas para que la flota pueda continuar pescando, para flota activa, no para flota que esté parada», resumió el secretario general de Cepesca.

El sector expuso al ministro el deterioro de su situación operativa por el encarecimiento del combustible y los problemas logísticos derivados de la crisis en Oriente Medio. El gasóleo marítimo «está por las nubes», incidió Garat, lamentando que su precio se ha duplicado desde enero al pasar de una media de 0,53 euros por litro a superar ya el euro en puertos como Vigo o Burela.

Ese aumento, advirtió, está llevando a algunas empresas a plantearse seriamente el amarre temporal de la flota al no resultar rentable salir a faenar. A ello se añaden las dificultades para relevar tripulaciones, especialmente en el océano Índico, debido a los problemas en el tráfico aéreo, así como los obstáculos para exportar determinados productos a China y a otros mercados asiáticos, como ocurre con el atún rojo que se transporta en avión.

El sector también alertó del encarecimiento de los fletes marítimos, asegurando que las compañías navieras ya están trasladando precios para abril y mayo más altos. Las dificultades operativas son mayores para las flotas que descargan en terceros países y remiten sus capturas en contenedor hacia España y otros destinos.