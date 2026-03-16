Auxilio en alta mar
Naufragio en el norte de Portugal: rescatados los ocho tripulantes del pesquero «Caminho da Boa Viagem»
Efectivos de diferentes cuerpos de emergencias participaron en el auxilio de los marineros, seis indonesios y dos lusos, que fueron socorridos por las embarcaciones «Silva Marques» y «S. Donato»
Los ocho tripulantes del pesquero Caminho da Boa Viagem fueron rescatados en la mañana de este lunes tras hundirse la embarcación en la que faenaban frente a Póvoa de Varzim, en el norte de Portugal, por causas que todavía se desconocen. Según explicaron fuentes de la Autoridade Marítima Nacional, la alerta fue recibida a las 08:38 horas a través de otro pesquero que se encontraba en las inmediaciones.
La comandante de la Polícia Marítima da Póvoa de Varzim, Mónica Martins, explicó en declaraciones recogidas por el medio luso O Minho que el naufragio se produjo a 10 millas al oeste de esta ciudad costera portuguesa. El Jornal de Notícias ha precisado por su parte que el barco, de 20 metros de eslora, comenzó a hacer agua en alta mar y acabó yéndose a pique en pocos minutos.
A partir del aviso realizado con motivo de la emergencia se activó un operativo en el que participaron efectivos de la Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim, del Comando Local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim, de la Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, del INEM y una aeronave de la Força Aérea Portuguesa. Los tripulantes, seis de nacionalidad indonesia y dos portuguesa, pudieron ser rescatados por dos embarcaciones que se encontraban en la zona, el Silva Marques y el S. Donato. Una vez en tierra, recibieron asistencia sanitaria, aunque afortunadamente llegaron a puerto sin heridas graves.
La investigación ha quedado en manos del Comando Local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim, que trata ahora de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hundimiento.
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