Marisco
Mar traslada a Agade su apoyo para reforzar el sector depurador
La nueva directiva y Villaverde analizan los retos de la industria y el Reglamento General de Costas
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, mantuvo un encuentro con la nueva directiva de la Asociación Gallega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) para analizar la situación del sector.
Durante la reunión, Villaverde trasladó la disposición de la Consellería a colaborar con el sector para afrontar los retos actuales y reforzar la competitividad de un eslabón considerado clave dentro de la cadena mar-industria gallega.
En el encuentro también se abordaron distintos asuntos de interés para las empresas depuradoras, entre ellos la preocupación del sector por la propuesta de modificación del Reglamento General de Costas planteada por el Gobierno central, que podría afectar a la actividad de compañías situadas en el dominio público marítimo-terrestre.
Ante esta situación, la conselleira anunció que Mar presentará alegaciones al documento y reiteró el compromiso de la Xunta de defender los intereses del conjunto de la cadena mar-industria gallega, así como de seguir trabajando en coordinación con el sector para afrontar los desafíos actuales.
Agade tiene nueva directiva desde hace pocas semanas, con Alberto Cacabelos, de Mariscos Malliño, como presidente.
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