Herida una mujer en el buque oceanográfico vigués «Sarmiento de Gamboa»

Una persona que viajaba a bordo del buque oceanográfico vigués Sarmiento de Gamboa ha resultado herida mientras la embarcación realizaba un trayecto entre Valencia y Barcelona. Según Salvamento Marítimo, el aviso se recibió este domingo tras detectarse que una mujer había sufrido una lesión a bordo, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias del incidente.

Sasemar informó a Europa Press que el Centro Radiomédico activó al helicóptero Helimer 220, que se desplazó hasta la posición del buque para evacuar a la persona herida. Tras el rescate, fue trasladada hasta el aeropuerto más cercano, donde una ambulancia la recogió para su traslado a un centro sanitario.

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El Sarmiento de Gamboa, con base en Vigo y perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), participa habitualmente en campañas científicas para el estudio de la circulación oceánica, la biodiversidad marina, los recursos pesqueros y el cambio climático.