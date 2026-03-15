Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoMuere Gemma CuervoHito generación eléctrica GaliciaBetis-CeltaNegocios con historia
instagramlinkedin

Laboral

La CIG no firma el convenio de productos del mar estatal

redacción

Vigo

La CIG fue muy crítica durante la negociación del nuevo convenio estatal de los productos del mar y finalmente no lo firmará. La asamblea de delegados de la central decidió desvincularse totalmente de lo pactado «al no contemplar mejoras de tipo social ni en materia de prevención e salud y seguridad laboral». Critican, además, que se haya renunciado a la tercera paga extraordinaria «demandada por los cuadros de personal» y que se establezca como tope el 1% en la cláusula de revisión salarial acorde a la inflación. El preacordo ratificado por las empresas y los sindicatos CC OO y UGT «se limita a una subida salarial insuficiente y a una reducción de jornada escasa», dejando fuera asuntos «urgentes».

La negociación, que acabó en la mediación del SIMA tras las acusaciones de bloqueo por parte de los sindicatos a Feicopesca, recoge establece «únicamente», valora la CIG, un incremento de sueldos del 5,20% para los grupos 1, 2 e 3 y del 4,5% para el resto de grupos en 2026». En 2027 será del 4% en general y para 2028 y 2029 se fija como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior y un 1% adicional. «La subida salarial del 4% en 2025 ya fue aplicada con anterioridad, quedando el resto de cuestiones para negociar posteriormente, algo que la CIG denunciara y contra lo que se llegó a movilizar», señalan sus responsables, que dan por hecho que el tiempo les ha dado la razón «porque finalmente CC OO y UGT cerraron el convenio renunciando a todas las mejoras que reivindicaban sobre el papel».

Noticias relacionadas

Hay «una revisión salarial trampa», sostiene la central nacionalista, porque para 2026 y 2027, si el IPC es más alto que el incremento de sueldos, «estará topada en el 1% y no pagarán atrasos». «Lo que sí se incorpora es a las tablas del año siguiente», dicen, provocando «una pérdida de poder adquisitivo porque renuncian a una mejora económica sustancial tanto de sueldos como de pluses».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un colegio de Vigo, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes
  2. «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»
  3. Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
  4. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  5. Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
  6. Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
  7. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  8. La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos

La comunidad científica intensifica la investigación en las rías gallegas

La comunidad científica intensifica la investigación en las rías gallegas

Congelados, mejillón y calamar tiran del consumo de pescado en Galicia

La CIG no firma el convenio de productos del mar estatal

El futuro del marisqueo, en manos de las empresas productoras de cría de bivalvos

El futuro del marisqueo, en manos de las empresas productoras de cría de bivalvos

La pesca urge una reunión con Costas Kadis tras el alza del precio del combustible marítimo un 65% desde febrero

El IEO documenta dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos en aguas de Cangas y Pontevedra que evidencian la «tropicalización» de Galicia

El IEO documenta dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos en aguas de Cangas y Pontevedra que evidencian la «tropicalización» de Galicia

Los efectos de la sobrepesca de la merluza gallega en el pasado: el stock se recupera, pero es más vulnerable al cambio climático

Los efectos de la sobrepesca de la merluza gallega en el pasado: el stock se recupera, pero es más vulnerable al cambio climático

No me iré sin verlos

No me iré sin verlos
Tracking Pixel Contents