La CIG no firma el convenio de productos del mar estatal

La CIG fue muy crítica durante la negociación del nuevo convenio estatal de los productos del mar y finalmente no lo firmará. La asamblea de delegados de la central decidió desvincularse totalmente de lo pactado «al no contemplar mejoras de tipo social ni en materia de prevención e salud y seguridad laboral». Critican, además, que se haya renunciado a la tercera paga extraordinaria «demandada por los cuadros de personal» y que se establezca como tope el 1% en la cláusula de revisión salarial acorde a la inflación. El preacordo ratificado por las empresas y los sindicatos CC OO y UGT «se limita a una subida salarial insuficiente y a una reducción de jornada escasa», dejando fuera asuntos «urgentes».

La negociación, que acabó en la mediación del SIMA tras las acusaciones de bloqueo por parte de los sindicatos a Feicopesca, recoge establece «únicamente», valora la CIG, un incremento de sueldos del 5,20% para los grupos 1, 2 e 3 y del 4,5% para el resto de grupos en 2026». En 2027 será del 4% en general y para 2028 y 2029 se fija como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior y un 1% adicional. «La subida salarial del 4% en 2025 ya fue aplicada con anterioridad, quedando el resto de cuestiones para negociar posteriormente, algo que la CIG denunciara y contra lo que se llegó a movilizar», señalan sus responsables, que dan por hecho que el tiempo les ha dado la razón «porque finalmente CC OO y UGT cerraron el convenio renunciando a todas las mejoras que reivindicaban sobre el papel».

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Hay «una revisión salarial trampa», sostiene la central nacionalista, porque para 2026 y 2027, si el IPC es más alto que el incremento de sueldos, «estará topada en el 1% y no pagarán atrasos». «Lo que sí se incorpora es a las tablas del año siguiente», dicen, provocando «una pérdida de poder adquisitivo porque renuncian a una mejora económica sustancial tanto de sueldos como de pluses».