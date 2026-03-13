La pesca urge una reunión con Costas Kadis tras el alza del precio del combustible marítimo un 65% desde febrero

El sector pesquero teme una paralización completa de su actividad, como alertó la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), si no se ponen encima de la mesa ayudas para paliar el alza del precio del combustible. El conflicto en Oriente Medio está dejando unas importantes fluctuaciones a las que el sector pone cifras. El gasóleo marítimo se vende hoy en Vigo a 0,908 euros el litro, cuando la media de los dos primeros meses del año se situó en 0,533 euros, en línea con el promedio de todo el curso pasado, 0,555 euros. Esto deja un incremento desde que comenzó el mes del 65% que el sector cree que no podrá aguantar durante mucho más tiempo sin unos apoyos que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dará a conocer el lunes. Las patronales europea (Europêche ) y española (Cepesca) pide decisiones ya y reclaman una reunión urgente al comisario de Pesca, Costas Kadis.

Desde que EE UU e Israel empezaron la guerra con Irán el pasado 28 de febrero, la escalada de precios ha sido imparable y agrava la situación de la flota día a día, tanto la de bajura como la de altura. Según los datos facilitados por ARVI, en los 13 días que van de marzo la media del coste del combustible se situó en la ciudad a 0,858 euros el litro, unos niveles comparables a la crisis energética de 2022, como recuerda Cepesca.

La patronal señala que la flota está «en una situación límite» por este «fuerte incremento» del precio, hablando ya de la posibilidad de paradas de actividad. Con la reunión con Planas en el horizonte, plantean una serie de medidas urgentes, como es «establecer mecanismos de minoración del coste del combustible», la movilización del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), la flexibilización de cuotas pesqueras o incluso una vieja reclamación como es la reducción del IVA sobre productos pesqueros.

El secretario general de la confederación, Javier Garat, resaltó que lo principal sería modificar el límite de las ayudas de mínimis, para que en lugar de por empresa sea por buque y «situándolos en un rango de 400.000 a 500.000 euros, en vez de los 40.000 previstos en la actualidad».

Esta preocupación por el incremento de los costes energéticos también fue trasladada por Europêche, que ya informó a Kadis de la situación «crítica» de la flota, por lo que han solicitado una reunión de urgencia con el comisario chipriota. «Los ojos del sector están puestos en Bruselas para que se reactiven las medidas que se aprobaron en su momento para paliar los efectos de la guerra en Ucrania», explicó a este medio el secretario general de la patronal europea, Daniel Voces.

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«El sector pesquero europeo mantiene su compromiso con la sostenibilidad, la descarbonización y la seguridad alimentaria. La actual subida del precio del combustible constituye un choque externo que requiere una respuesta rápida y coordinada a nivel europeo», añadió Garat.