La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos

El Spirit of Discovery es un crucero con bandera británica de 236,7 metros de eslora, propiedad de Saga Cruises, construido en el año 2019. Al regreso de una travesía de dos semanas y procedente de Fuerteventura, la embarcación tenía planeado recalar en la dársena de A Coruña el 4 de noviembre de 2023, antes de retornar a la de Portsmouth; iban 1.446 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación.

Una jornada antes, no obstante, el capitán fue informado del cierre del puerto herculino debido a la previsión de olas de entre 6 y 9 metros de altura, inviables para la operativa de los prácticos. El máximo responsable del buque descartaría también las opciones de Oporto y Vigo como refugio, y había hecho lo propio con el de Lisboa debido a una huelga de empleados portuarios. Así que el Spirit of Discovery puso proa al norte y quedó enredado en un fortísimo temporal, al norte de la costa gallega, que a punto estuvo de llevarlo a la zozobra durante varias horas: hubo 115 heridos y uno de los pasajeros falleció por una lesión medular.

La Maib británica (Marine Accident Investigation Branch), homóloga a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) española, publicó este miércoles el informe completo sobre aquel siniestro, y ha concluido que fue el violento balanceo del barco lo que dejó la hélice al aire, que se sobrerevolucionó y ahogó el sistema propulsor, quedando el crucero sin gobierno. El barco no tenía que haber enfrentado aquella tormenta, pero entienden los investigadores que la tripulación no tenía todos los elementos de juicio para descartar esta opción porque no lo desaconsejaba la ficha técnica de construcción. «La decisión de cruzar el Golfo de Vizcaya no fue cuestionada eficazmente por la tripulación y los equipos operativos en tierra», abunda el análisis, de 56 páginas.

Eso sí, «el proceso de planificación del viaje no evaluó adecuadamente los probables movimientos del buque ni su posible efecto en los pasajeros de edad avanzada del Spirit of Discovery». La falta de asideros en los vestíbulos y la incorrecta actuación de la tripulación, que se vio «desbordada», convirtió al pasaje en elementos inertes e indefensos ante el balanceo: la edad media de los usuarios era de 78,8 años. El personal médico tampoco advirtió a tiempo que uno de los heridos sufría una lesión medular, de la que fallecería tras ser evacuado, cuatro días más tarde; otros siete fueron también trasladados a un hospital en estado grave.

«Una compleja secuencia de eventos condujo a este accidente y hemos identificado varias lecciones claras sobre la seguridad de los buques, la toma de decisiones de la tripulación y la respuesta médica. Me siento alentado por la rápida actuación del propietario, el gerente y los fabricantes del buque, pero insto a la industria de cruceros a aprender las lecciones de este trágico accidente», ha valorado el inspector jefe de accidentes marítimos de la Maib, Rob Loder.

En particular, esta entidad ha emplazado a la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (Cruise Lines International Association, CLIA) a que aumente el número de personal médico con calificación de Soporte Vital Avanzado en Trauma en los buques de pasajeros y que actualice sus políticas sobre la seguridad del mobiliario del barco en condiciones climáticas adversas». Al contrario que lo que sucede con la Ciaim, cuyas recomendaciones son desatendidas la mayor parte de las veces, la naviera Saga Cruises o el astillero que construyó el Spirit of Discovery, Meyer Werft, ya han adoptado medidas para mejorar protocolos de actuación en caso de temporales.