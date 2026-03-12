Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La flota podrá utilizar números en cifras para bautizar sus barcos: se permitirá rotular «Pesquero 2» en vez de «Pesquero Dos»

Un Real Decreto, que acaba de ser sometido a participación pública, habilitará este cambio

Imagen de archivo del «Playa Menduiña Dos»

Imagen de archivo del «Playa Menduiña Dos» / SANTOS ÁLVAREZ

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Playa Menduiña Dos, Armaven Tres, Pepe Barreiro Dos... Son nombres de buques pesqueros de capital gallego, operativos en los caladeros de Terranova o Gran Sol. No es un capricho que sus denominaciones utilicen números en letras y no en cifras, ya que así lo establece la normativa actual. En concreto, el artículo 16 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo.

Pero esta limitación va a cambiar ahora de mano de una modificación legal que la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, adscrita al ministerio que dirige Óscar Puente, acaba de someter a un procedimiento de participación pública. Lo hará a través de un Real Decreto «de modificación de determinadas normas en materia de Marina Mercante», para «permitir que los buques y embarcaciones utilicen nombres que incluyan números expresados en cifras y no solo en letra como hasta ahora».

También habilitará que se complete « la regulación del cambio temporal de uso de las embarcaciones de recreo». El procedimiento de participación pública estuvo abierto entre el 5 y el 23 de febrero, como paso previo a la ejecución de este cambio legal.

Noticias relacionadas

De modo que, en definitiva, podrá haber buques bautizados como Periódico 1 o Faro 17, y no Periódico UnoFaro Diecisiete. Lo que no cambia es el hecho de que los nombres no podrán estar acentuados, así que barcos como Argos Berbés o Argelés seguirán sin la tilde.

