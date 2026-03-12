La flota podrá utilizar números en cifras para bautizar sus barcos: se permitirá rotular «Pesquero 2» en vez de «Pesquero Dos»

Playa Menduiña Dos, Armaven Tres, Pepe Barreiro Dos... Son nombres de buques pesqueros de capital gallego, operativos en los caladeros de Terranova o Gran Sol. No es un capricho que sus denominaciones utilicen números en letras y no en cifras, ya que así lo establece la normativa actual. En concreto, el artículo 16 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo.

Pero esta limitación va a cambiar ahora de mano de una modificación legal que la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, adscrita al ministerio que dirige Óscar Puente, acaba de someter a un procedimiento de participación pública. Lo hará a través de un Real Decreto «de modificación de determinadas normas en materia de Marina Mercante», para «permitir que los buques y embarcaciones utilicen nombres que incluyan números expresados en cifras y no solo en letra como hasta ahora».

También habilitará que se complete « la regulación del cambio temporal de uso de las embarcaciones de recreo». El procedimiento de participación pública estuvo abierto entre el 5 y el 23 de febrero, como paso previo a la ejecución de este cambio legal.

De modo que, en definitiva, podrá haber buques bautizados como Periódico 1 o Faro 17, y no Periódico UnoFaro Diecisiete. Lo que no cambia es el hecho de que los nombres no podrán estar acentuados, así que barcos como Argos Berbés o Argelés seguirán sin la tilde.