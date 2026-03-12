Los efectos de la sobrepesca de la merluza gallega en el pasado: el stock se recupera, pero es más vulnerable al cambio climático

La merluza está consolidada como uno de los pilares de la actividad pesquera en Galicia, tanto por su valor económico como por su relevancia en los mares Atlántico y Mediterráneo, «siendo la tercera especie más valiosa de Europa», según un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El informe, publicado en la revista internacional de biología marina ICES Journal of Marine Science refleja la disminución de la abundancia de la merluza europea a lo largo de varias décadas, especialmente desde finales del siglo XX y principios del XXI.

«Hasta ahora, poco se sabía sobre el efecto de estas disminuciones de abundancia en los niveles de diversidad genética de las poblaciones», expresa Natalia Petit-Marty, investigadora del CSIC en el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM). Es decir, el impacto que la reducción de la pesquería tiene en los genes de la propia especie por su menor reproducción y la capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno. La exploración analiza los datos genéticos de tres poblaciones de merluza europea —atlántica y mediterránea— localizadas en Galicia, Islas Baleares y en el Mar del Norte. Se desarrolló mediante una muestra de 480 ejemplares, 96 de ellos recogidos en la plataforma gallega en el Atlántico Noroeste de la Península Ibérica. La misma cantidad que en el Atlántico Norte, mientras que las 288 capturas restantes proceden del Mar Mediterráneo.

El trabajo determina que las caídas en los stocks de este pescado inciden de lleno en su variedad de genes. «Los resultados mostraron una pérdida de niveles de diversidad genética de más del 90% con respecto a los niveles anteriores a la explotación industrial», señala Fran Saborido Rey, investigador del CSIC en el IIM, con referencia al año 1960. Petit-Marty subraya que «esta diversidad genética permite a las especies adaptarse a diferentes ambientes, tales como cambios climáticos y condiciones físico-químicas y/o biológicas». Depende de factores como la selección natural o artificial, la mutación, la migración, la deriva genética o la alta mortalidad debido a la pesca. Como consecuencia, aumenta la vulnerabilidad de la especie a la hora de responder ante las adversidades ambientales. La investigadora del CSIC en el IIM también defiende que «la merluza europea es un recurso pesquero económicamente importante con disminuciones conocidas en abundancias poblacionales y biomasa en las últimas décadas».

En el estudio se aplicaron herramientas de software «muy novedosas» para realizar una estimación «por primera vez del tamaño efectivo actual e histórico de las poblaciones de merluza». El resultado «nos da una idea del número de individuos que de forma efectiva se reproducen en la población, es decir, nos permite conocer la verdadera capacidad reproductora que tiene una población para producir nuevas generaciones», tal y como explica Armando Caballero, del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo. Este dato proporciona «información valiosa» sobre la sostenibilidad, ya que los cambios en el ecosistema marino asociados a la pesca se deben, fundamentalmente, a la «capacidad reducida» para producir un nivel suficiente de peces que sobrevivan a las primeras fases de desarrollo y se incorporen a la población explotable (reclutamiento). Por ello, las reducciones en el tamaño efectivo pueden ocasionar «profundas consecuencias» para la evolución de las poblaciones de este pescado, «alterando los patrones de flujo genético y reduciendo la capacidad adaptativa para responder a los cambios ambientales».

La recuperación de los volúmenes disponibles de merluza en el mar no va necesariamente paralela a la de la diversidad genética. Es el caso de Galicia. Mientras que la presencia de este tipo de pescado se elevó un 10% en la comunidad con respecto a los niveles de 1960, la variación de genes se incrementó solamente un 1%. Un restablecimiento que se ha observado, mayoritariamente, en los últimos diez años. El informe concluye que este aumento que contribuye a la integridad de la especie se debe principalmente a las medidas enmarcadas dentro del plan de recuperación de la merluza, ejecutadas por la Comisión Europea en 2006.

En general, los niveles de pérdida de diversidad genética en la población del Mar del Norte son similares a la gallega, pero los parámetros de afluencia son notoriamente más elevados. A día de hoy, las variedades atlánticas, se consideran dentro de «límites biológicos seguros». Por contra, las Islas Baleares, donde la merma de las especies continúa actualmente, todavía se consideran «gravemente sobreexplotadas», según las valoraciones oficiales de la Unión Europea. Es la zona que muestra las cifras más bajas de diversidad genética y tamaño efectivo de las tres poblaciones analizadas.

El análisis recuerda que la sostenibilidad en el sector pesquero es un asunto primordial para «garantizar la existencia de recursos marinos a largo plazo». Los cambios ambientales derivados de las actividades humanas «se están acelerando», por lo que la planificación de estrategias de gestión destinadas a la sustentabilidad se vuelven cada vez más relevantes.