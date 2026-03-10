Kaleido levanta el vuelo con «Twinports»: inicia en Vigo el proyecto de gemelo digital para «revolucionar la operativa portuaria»

Puertos del Estado resolvió a finales del año pasado la convocatoria de su programa Ports 4.0, con el que busca apoyar a las empresas para insuflar innovación y transformar el sector logístico-portuario. Como avanzó FARO, entre los proyectos seleccionados había dos con un marcado acento vigués al contar uno de ellos con la participación del astillero Narwhal Boats y el otro con Kaleido Tech. En el caso de esta última, aquello dio origen a Twinports, una iniciativa que acaba de comenzar y que busca «revolucionar la operativa portuaria» a través del uso del gemelo digital.

Junto a la empresa catalana Bim6d, el proyecto recibió un apoyo de Puertos de más de 450.000 euros tras la resolución final del programa publicada en diciembre. Tras analizar cómo proceder con la subvención, al haberse iniciado el proceso hace ya casi tres años (Ports 4.0 se lanzó en 2023), Kaleido y su socio iniciaron en este primer trimestre unos trabajos que tienen como objetivo final «elevar la competitividad del sector mediante una solución integral de supervisión y gestión orientada a la optimización de los flujos logísticos y a la mejora de la seguridad».

Control del dron durante los vuelos realizados en Vigo / Kaleido

Los responsables del proyecto concretaron que esta semana se terminaron los trabajos de vuelo de dron y escaneo de alta precisión en la terminal olívica de Kaleido Logistics. Se trata de una tarea indispensable para crear «un ecosistema digital de vanguardia», lo que se traducirá en una reducción directa de costes y un aumento de la capacidad de respuesta ante incidencias.

Así, la digitalización de la terminal viguesa permitirá, por primera vez, «una interacción fluida entre el entorno físico y un entorno virtual de gestión». Esto permitirá desarrollar una capacidad de «gestión en remoto», lo que según Kaleido facilitará la toma de decisiones basada en datos precisos de ubicación, estado de activos y seguridad.

Con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Vigo, el consorcio trabaja para convertir esta solución en un producto comercializable que defina el estándar de los puertos inteligentes del futuro.

Junto a Twinports, que tendrá una duración de 24 meses, el programa estatal también resolvió de forma definitiva el apoyo para la iniciativa de Narwhal y su proyecto Ubas, que percibe casi 370.000 euros. En él participa con la madrileña Utek y la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) como socios y el objetivo es crear una embarcación no tripulada (USV) tipo catamarán para monitorizar los fondos marinos.

En clave gallega también está el proyecto Capitan, presentado por la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia, el ITG (nuevo dueño de la viguesa Energylab), y que se adjudicó 236.355 euros.