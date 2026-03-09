El ministro de Pesca, Luis Planas, llama al sector pesquero estar «preparado» por el alza del gasóleo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado que en un momento de «desafíos» como el que se está viviendo a nivel geopolítico, el Gobierno sigue «muy de cerca» el conflicto de Oriente Medio que está afectando ya al flujo comercial de las materias primas e impactando en los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes. Por eso, el valenciano llamo al sector pesquero a estar «preparados» por lo que pueda pasar, como también lo estará el Gobierno.

Durante la clausura de la presentación de la feria Alimentaria+Hostelco 2026, Planas ha recordado «la gran profesionalidad y la gran calidad del conjunto del sector», tanto pesquero como agrícola, «para afrontar condiciones que ya han vivido hace semanas y más veces de las previstas».

Respecto a los aranceles de la Administración de Donald Trump, el titular de Agricultura ha reiterado la importancia que tiene Estados Unidos para las exportaciones nacionales, ya que es el séptimo mayor destino con 3.200 millones de euros en exportaciones. «Mantenemos exactamente nuestra voluntad de continuar comerciando con las mismas condiciones, porque para nosotros es un país socio y amigo», ha asegurado.

No obstante, Planas ha recalcado que se siguen buscando nuevos mercados para llevar los productos españoles y diversificar mercados. «Tenemos que estar abiertos a otros mercados y ahí tenemos un gran reto. Así, Mercosur, India e Indonesia son para nosotros una gran oportunidad y vamos a desarrollar acciones de promoción específica para promocionar muchos productos en estos mercados», ha indicado.