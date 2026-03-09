Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iberconsa, reconocida como Proveedor del Año en los premios Mares para Siempre de MSC

La compañía obtiene por primera vez este reconocimiento de Marine Stewardship Council, que pone en valor su apuesta por la pesca sostenible, la trazabilidad y la comercialización de productos certificados

Jesús Mencía, director de Ventas Iberia de Grupo Iberconsa, y Alberto Garazo, responsable de MSC de España y Portugal

Jesús Mencía, director de Ventas Iberia de Grupo Iberconsa, y Alberto Garazo, responsable de MSC de España y Portugal / FdV

Redacción

Vigo

Iberconsa ha sido distinguida como Proveedor del Año en la cuarta edición de los premios Mares para Siempre, organizados por Marine Stewardship Council (MSC), en un reconocimiento que destaca su aportación al mercado de materia prima certificada durante 2025, tanto para el canal B2B como para el consumidor final. Es la primera vez que la compañía recibe este galardón, con el que refuerza su posicionamiento en pesca sostenible y trazabilidad.

La entrega del premio tuvo lugar en Gijón y el encargado de recogerlo fue Jesús Mencía, director de Ventas Iberia de Grupo Iberconsa. Según la compañía, el reconocimiento pone en valor su capacidad para garantizar calidad y sostenibilidad en toda la cadena de valor, apoyada además en una oferta procedente mayoritariamente de su propia flota.

La directora de Calidad del grupo, María Domínguez, subrayó que este premio reconoce el compromiso de Iberconsa con el cuidado de los mares y con la comercialización de productos certificados. La empresa también destacó la reciente certificación del gambón argentino como parte de su estrategia para seguir ampliando una oferta vinculada a los estándares de sostenibilidad de MSC.

