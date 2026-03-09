Iberconsa, reconocida como Proveedor del Año en los premios Mares para Siempre de MSC
La compañía obtiene por primera vez este reconocimiento de Marine Stewardship Council, que pone en valor su apuesta por la pesca sostenible, la trazabilidad y la comercialización de productos certificados
Redacción
Iberconsa ha sido distinguida como Proveedor del Año en la cuarta edición de los premios Mares para Siempre, organizados por Marine Stewardship Council (MSC), en un reconocimiento que destaca su aportación al mercado de materia prima certificada durante 2025, tanto para el canal B2B como para el consumidor final. Es la primera vez que la compañía recibe este galardón, con el que refuerza su posicionamiento en pesca sostenible y trazabilidad.
La entrega del premio tuvo lugar en Gijón y el encargado de recogerlo fue Jesús Mencía, director de Ventas Iberia de Grupo Iberconsa. Según la compañía, el reconocimiento pone en valor su capacidad para garantizar calidad y sostenibilidad en toda la cadena de valor, apoyada además en una oferta procedente mayoritariamente de su propia flota.
La directora de Calidad del grupo, María Domínguez, subrayó que este premio reconoce el compromiso de Iberconsa con el cuidado de los mares y con la comercialización de productos certificados. La empresa también destacó la reciente certificación del gambón argentino como parte de su estrategia para seguir ampliando una oferta vinculada a los estándares de sostenibilidad de MSC.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas