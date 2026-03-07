Los países que sobreexplotan la caballa disparan sus ventas en Galicia mientras la flota gallega asume pescar menos para recuperar la especie

La Comisión Europea condenó a finales del año pasado en un duro comunicado institucional el acuerdo cuatripartito sobre las cuotas de caballa alcanzado por el Reino Unido, Noruega, Islandia y las Islas Feroe. Los cuatro países negociaron a puerta cerrada, entre sí, sus propias posibilidades pesqueras, firmando un pacto que ni siquiera se consultó con los Veintisiete. «Plantea graves riesgos para la sostenibilidad», advirtió Bruselas en la nota remitida a los medios, incidiendo además en que ese reparto socavaba «los intereses legítimos de la industria pesquera de la Unión Europea».

A los británicos, noruegos, islandeses y feroeses les ha dado absolutamente igual la alarmante advertencia de los científicos sobre el deterioro del estado del recurso, que llevan años sobrepescando por encima del límite recomendado. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) aconsejó en su último dictamen un TAC de no más de 174.357 toneladas para 2026, un 70% menos que en 2025. En cambio, estos Estados ribereños acordaron adjudicarse 299.010 toneladas, un 72% más.

«Esta explotación excesiva agrava el problema», señaló el Ejecutivo comunitario al respecto, pero sin imponer ningún tipo de castigo comercial a los países no europeos incumplidores. ¿De qué vale velar por la sostenibilidad si otros no lo hacen y aún por encima se les deja introducir su producto en nuestro mercado?, se pregunta el sector cerquero gallego. Porque mientras Reino Unido, Noruega, Islandia y las Islas Feroe continúan depredando la caballa impunemente, a su antojo, la Unión Europea sigue reduciendo su cuota disponible, en línea con los criterios científicos.

Casi cuatro veces más importaciones que pesca local

A falta de conocer el impacto del recorte impuesto para este año (que España ha conseguido aliviar del 70% al 56% por medio de intercambios con otros Estados miembros), a pie de lonja ya se nota en Galicia. En 2025, ejercicio en el que la cuota de caballa ya había bajado aunque menos que este año, solo se comercializaron 3.466 toneladas de la especie en las lonjas gallegas, un 12,5% menos, por valor de 7,7 millones de euros.

Son cifras ridículas si se comparan con las 9.245 toneladas de caballa que entraron procedentes del extranjero, tanto de países pertenecientes a la Unión Europea como de fuera. Un producto tasado en 28,3 millones, casi cuatro veces más que el gallego y que llegó mayoritariamente en formato congelado (prácticamente un tercio del valor) y en filetes preparados (los dos restantes). Se trata del mayor registro desde el inicio de la serie histórica de las estadísticas del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que arrancó el pasado 1995.

Aunque la mayor parte de esta caballa es comprada a la flota francesa (8,35 millones) y portuguesa (8,29), sujetas bajo el paraguas de los Veintisiete a los mismos recortes que la española, el año pasado irrumpieron con fuerza en el top cinco de suministradores de caballa Reino Unido e Islas Feroe, en tercera y cuarta posición por delante de Irlanda (el quinto por valor con compras por 1,69 millones). Se importó caballa por 3,3 millones de euros procedente de aguas británicas (13 veces más) y por 3,15 millones de las feroesas (frente a los cero euros de 2024). En total, cerca de 1.566 toneladas, un 38,8% más que las 1.128 toneladas que se pescaron y vendieron desde A Guarda hasta la Costa da Morte, contemplando las zonas de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros y Fisterra.

«La Unión Europea debe aprovechar al máximo su influencia como principal mercado para las exportaciones de productos del mar de otros Estados costeros. Se necesitan urgentemente medidas comerciales contra la sobrepesca continua y reiterada. Las amenazas de acción ya no son suficientes», remarcaron desde la patronal de los pescadores europeos, Europêche, en un comunicado reciente.