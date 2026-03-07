El cerco pide «un giro de 180 grados» en el reparto de sardina entre España y Portugal a partir de 2027, proporcional al número de barcos

La gestión pesquera de la sardina ibérica es una responsabilidad compartida entre España y Portugal, que cuentan con un plan conjunto de explotación que expirará a finales de 2027. Según el mismo, el reparto de la cuota acordada cada año para la especie se define de la siguiente manera: un 66,5% para la flota lusa y el 33,5% restante para la española. Es por ello que el país vecino se llevó 34.406 toneladas de las 51.738 disponibles el pasado ejercicio.

Se trata de una distribución desigual a ojos del sector, teniendo en cuenta que solo hay 130 buques portugueses frente a los 260 españoles que pescan sardina en el Cantábrico Noroeste y en el Golfo de Cádiz. Según el registro de buques pesqueros del Instituto Galego de Estatística (IGE), de estos últimos 140 son gallegos.

La diferencia es que los cerqueros gallegos solo dispusieron de 10.132 toneladas el año pasado en comparación con las 34.406 de sus colegas portugueses. Es decir, que por cada tonelada disponible para un barco con base en Galicia, uno luso pudo pescar tres.

Alquilar, intercambiar o parar

La necesidad de reajustar las posibilidades pesqueras a la dimensión de cada flota cobra especial relevancia en un contexto en el que el cerco de la comunidad suele consumir relativamente pronto el recurso asignado, que normalmente se agota entre julio y agosto. A partir de ahí solo tiene tres opciones: alquilar cuota a los buques del Golfo de Cádiz para seguir pescando (el año pasado dispusieron de 7.200 toneladas), hacer intercambios con Portugal a cambio de ceder otras especies (los llamados swaps) o parar y esperar hasta octubre a que se active el mecanismo de optimización habilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se reparte el sobrante que los barcos no han pescado (normalmente del sur) entre aquellos que sí han agotado sus posibilidades.

La Secretaría General de Pesca ha iniciado esta semana las negociaciones para renovar el plan de gestión de la sardina ibérica, comprometiéndose en un comunicado a que «España va a promover la revisión de la actual clave de reparto, el porcentaje de cuota que le corresponde a cada país, para adecuarlo al aprovechamiento real que realiza la flota de cada Estado». El sector, por lo pronto, pide que esta distribución sea «proporcional» al número de barcos de cada país, lo que supondría darle un giro de 180 grados a la proporción 66,5%-33,5% en favor de los pesqueros españoles.