La pesquera Profand triplicará producción en la planta de Cambre con una inversión de 22 millones de euros

A falta de conocer las cifras consolidadas del año pasado, la viguesa Grupo Profand se convirtió en el ejercicio 2024 en la mayor compañía española de elaborados de productos del mar con ventas por 1.009 millones de euros, superando por primera vez a Nueva Pescanova. Basada en una estrategia de crecimiento inorgánico —adquisición de empresas en Estados Unidos, Marruecos, Grecia o España— y orgánico —es interproveedora de referencia de Mercadona o de grandes cadenas minoristas norteamericanas—, la multinacional prosigue en su expansión con operaciones para reforzar la productividad y verticalización de procesos. Y lo está haciendo en paralelo a su próxima mudanza: la nueva sede del grupo estará en el edificio del antiguo Banco de Galicia, una joya arquitectónica de Michel Pacewicz en el corazón de la ciudad olívica.

Profand acaba de remitir a la Xunta la documentación para la solicitud ambiental integrada de las obras de ampliación de la factoría de Cambre, en las antiguas instalaciones productivas de Isidro de la Cal, adquiridas en el año 2021. La actuación quedará circunscrita a trabajos en el interior de la nave actual, sin nuevas construcciones a excepción de una zona adyacente para el almacenamiento de productos químicos.

En el edificio, por tanto, se procederá a la retirada de equipos, que serán reemplazados por otros nuevos a fin de incorporar una línea nueva de producción: la de langostino vannamei cocido refrigerado. En suma, según ha podido confirmar FARO, la inversión ascenderá a 22 millones de euros. Asimismo, la compañía que dirige Enrique García Chillón prevé incorporar hasta medio centenar de trabajadores más, hasta los 350.

Vista aérea de las instalaciones de Profand Cambre / FdV

La capacidad

Este proyecto triplicará la capacidad de producción de la factoría, que a día de hoy «está trabajando a aproximadamente un 29%» de sus posibilidades máximas, de algo menos de 75 toneladas diarias. Cuando se haya consumado la inversión, Profand Cambre pasará a disponer de una capacidad diaria de 218 toneladas, tres veces más. En el año 2024, con cerca de 6.000 toneladas transformadas, la fábrica promedió las 20,8 toneladas por jornada laboral. El secreto está en esa incorporación del vannamei cocido refrigerado, una especie que la propia pesquera cultiva en Ecuador, que es el mayor exportador mundial de este tipo de langostino de acuicultura.

Entre el nuevo equipamiento del que estará dotado la planta está la instalacion de tres calderas para la generación de vapor, ambas utilizando como combustible gas natural. También se incorporarán dos nuevas líneas de envasado MAP —siglas de modified atmosphere packaging o envasado en atmósfera modificada—, que es el sistema que ha revolucionado ya la venta minorista de proteína marina en los supermercados y para las que el grueso de esta industria ha realizado ya importantes inversiones.

La sepia ha sido, hasta la fecha, la principal materia prima elaborada en estas instalaciones de A Coruña, que ocupan una superficie de 25.461 metros cuadrados, prácticamente edificados en su totalidad. A continuación se sitúa la cabra, trucha —es una de las especies que cultiva la compañía—, pez espada, langostino, fletán o, en mucha menor medida, bacaladilla. En total, en el ejercicio 2024 Profand Cambre utilizó más de 8,3 millones de kilos de materia prima.

Grupo Profand ha contratado, con su socia argentina Newsan (joint venture Pesantar), un buque para merluza negra en el astillero Nodosa que conllevará una inversión de 40 millones de euros y con el que reemplazará al Echizen Maru.