Un pesquero de Lorbé acaba hundido tras chocar con otro barco de Sada frente a la costa de Ferrol

Los dos tripulantes de la embarcación que ha naufragado fueron rescatados por los marineros de la otra nave, que los trasladó al puerto de Lorbé, en Oleiros, antes de continuar hasta Sada

Vista de la torre de control marítimo de A Coruña.

Vista de la torre de control marítimo de A Coruña. / Víctor Echave

R. V.

El pesquero 'Peruca' se ha hundido en la madrugada de este jueves tras sufrir una colisión con otro barco, el 'Cruceiro de Pazo's', en las proximidades de Cabo Prioriño, en la costa de Ferrol. A pesar del impacto y la pérdida de la embarcación, los dos tripulantes que se encontraban a bordo han resultado ilesos.

Según ha informado el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña, la alerta se recibió a las 04:47 horas a través de una llamada por VHF procedente del propio 'Cruceiro de Pazos'. El patrón del navío comunicó el accidente y el posterior hundimiento del 'Peruca', que tuvo lugar a 1,6 millas al oeste del cabo.

Los dos marineros del pesquero hundido fueron rescatados del agua de forma inmediata por la tripulación del 'Cruceiro de Pazos'. Tras comprobar que ambos se encontraban sanos y salvos, el barco rescatador procedió a recoger diversos restos flotantes en la zona del siniestro, entre los que se encontraban cuatro aros salvavidas, una balsa salvavidas y la radiobaliza del 'Peruca', que se encontraba desactivada.

Tras el incidente, el patrón del 'Cruceiro de Pazos' confirmó que su embarcación no presentaba daños de relevancia que pusieran en riesgo la navegación.

El pesquero puso rumbo inicial al puerto de Lorbé para desembarcar a los dos náufragos en su puerto base y, posteriormente, continuó su trayecto hacia el puerto de Sada.

TEMAS

