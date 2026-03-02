La Xunta creará un servicio de incidencias para las plataformas tecnológicas de la pesca

La Xunta creará un servicio de atención para dar soporte a las plataformas tecnológicas que emplean las cofradías, lonjas y los profesionales del sector pesquero. En concreto, se trata de un centro para la resolución de incidencias que correrá a cargo de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que ya ha lanzado la licitación por valor de más de 400.000 euros (sin IVA).

Según refleja la agencia en los pliegos, «la creciente demanda por parte del personal de las lonjas, cofradías y otros actores relevantes del sector» en relación a los servicios de carácter tecnológico «exige una atención y soporte continuados para los usuarios». Se refiere, en concreto, a las herramientas que conforman la Plataforma Tecnolóxica de Pesca o el proyecto de Lonxas 4.0.

Así, la Amtega recuerda que es necesario un servicio especializado para la «resolución de incidencias en materia de infraestructura informática y soporte de aplicaciones sean muy exigentes», por lo que ve necesario crear ese «centro de atención» que esté disponible, incluso, fuera de los horarios laborales.

El pliego recoge que este servicio se alargará durante tres años (2026, 2027 y 2028), si bien sería prorrogable, por lo que se iría hasta los 800.000 euros.