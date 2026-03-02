Más medios contra los furtivos: Gardacostas amplía la renovación de flota a las lanchas de aluminio y licitará dos este año

El nuevo subdirector xeral del Servizo de Gardacostas de Galicia, Juan Carlos Codesido, tomó posesión del cargo a finales de septiembre de 2025. En su primer entrevista, concedida a FARO, el ferrolano dijo que quería poner en valor el trabajo del organismo y también continuar con la renovación de los medios, empezando por «las lanzaderas de alta velocidad». La Consellería do Mar ya está planeando la primera operación, ampliando la renovación de flota a las lanchas de aluminio con dos unidades licitadas este año por 700.000 euros.

Gardacostas lleva desde 2018 inmersa en un proceso de renovación de sus patrulleras, cuyo punto álgido llegó con la construcción por parte de Rodman Polyships de la Mar de Galicia, la más grande, con 40 metros de eslora y una velocidad de 27 nudos que amplió el rango de acción del servicio. Antes (y después) se fueron reemplazando las embarcaciones de medio porte, optando por unidades de fibra de entre 16 y 18 metros. Las últimas de esta remesa fueron encargadas por 2,89 millones a Astilleros Polináutica, de Cambados, y la entrega de la primera está prevista para las próximas semanas tras un largo proceso con varias licitaciones fallidas por el medio.

Como informó Codesido en aquella entrevista, el objetivo ahora es el de centrarse en las más pequeñas de la familia, apostando por embarcaciones «un poquito más polivalentes y más cómodas para realizar el trabajo». Así, el Departamento que dirige Marta Villaverde prepara ya la licitación para fabricar dos barcos de 8,5 metros de eslora, pero en este caso de aluminio y cabinadas. Además, dispondrán de motores fueraborda.

A la espera de esta licitación, la última lanzada por Mar para Gardacostas corresponde a la de dos nuevos camiones por 453.000 euros (IVA incluido), cantidad que se sumó al más de medio millón de euros destinado a la compra de 12 todoterrenos tipo pick-up.