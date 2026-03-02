Fallece un pescador en Viana tras un golpe de mar

Un pescador falleció ayer por la mañana en el norte de Portugal cuando un golpe de mar impacto contra la embarcación en la que trabajaba. Según informaron las autoridades lusas, el suceso tuvo lugar frente al puerto de Viana do Castelo y el hombre tenía 56 años. Otros dos marineros resultaron ilesos.

La Autoridade Marítima Nacional informó de que el aviso se recibió sobre las 9.00 horas, momento en el que fueron activados de inmediato los tripulantes de la Estação Salva-vidas de Viana do Castelo o equipos del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre otros.

A su llegada a la zona, los equipos de rescate comprobaron que dos de los tres marineros del Luís Salvador se encontraban en buen estado, pero el pescador fallecido había caído al agua y estaba en una zona de difícil acceso. Los rescatadores solo pudieron recuperar a la víctima y trasladarla a tierra, donde se iniciaron maniobras de reanimación, sin éxito.