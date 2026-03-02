Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El buen tiempo llena las plazas de pescado más barato

Agencias

A Coruña

El tiempo apacible se hace notar en las plazas de abastos gallegas, de nuevo llenas de pescado a precios atractivos tras la escasez provocada por el mes y medio de borrascas consecutivas que dejó a los pescadores sin salir a faenar. Ahora la situación ha cambiado y a las lonjas llegan barcos con más variedades, algo que se nota en los mercados, como el de Noia, presente desde los años 30 del siglo pasado y que abre los domingos desde hace décadas. Lo único que no mejora es la situación del marisco después de los sucesivos temporales.

