Un pescador muerto y dos rescatados en el norte de Portugal tras un golpe de mar
Las autoridades señalan que una ola golpeó el barco de artes menores en el que trabajaban cerca del puerto de Viana do Castelo
Los rescatadores no pudieron hacer nada por el hombre al estar en una zona de difícil acceso; tenía 56 años
Un pescador ha fallecido esta mañana en el norte de Portugal cuando un golpe de mar impacto contra la embarcación en la que trabajaba. Según informaron las autoridades lusas, el suceso tuvo lugar frente al puerto de Viana do Castelo y el hombre tenía 56 años. Otros dos marineros resultaron ilesos.
La Autoridade Marítima Nacional informó de que el aviso se recibió sobre las 9.00 horas, momento en el que fueron activados de inmediato los tripulantes de la Estação Salva-vidas de Viana do Castelo (la estación de salvamento local), efectivos del Comando Local de la Policía Marítima, así como equipos del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) y de los Bombeiros Voluntários de la localidad.
A su llegada a la zona, los equipos de rescate comprobaron que dos de los tres marineros del barco Luís Salvador se encontraban en buen estado físico. Sin embargo, el pescador que resultó fallecido había caído al agua se encontraba en una zona de difícil acceso. Los rescatadores solo pudieron recuperar a la víctima y trasladarla a las instalaciones de la Estação Salva-vidas local, donde se iniciaron maniobras de reanimación, sin éxito.
El médico del INEM certificó la muerte en el lugar y el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Viana. El gabinete de psicólogos de la Policía Marítima fue activado para prestar apoyo a los familiares y allegados de la víctima, consternados por el suceso.
