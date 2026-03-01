Una mudanza al futuro para el buque pesquero «Loitador»: así ha sido su renovación integral

José Valiña Lavandeira fundó Astilleros José Valiña SA en 1951. En sus instalaciones tomaron forma buques como el França Morte, Pesca Baqueiro Tres (ex Monte da Vela y ex Dunboy, ahora Helgoland), Nuevo Apenino, Galaxia Dos o el Fisterra (después Ítaca y Cetus). En el año 1987 entregó el Loitador, un arrastrero congelador de 61,2 metros de eslora por 11 de manga y 1.267 GT (arqueo bruto o gross tonnage). Fue su construcción número 25, según consta en sus registros, y un contrato de la armadora Profesionales Pesqueros (Propesa), entonces dirigida por Ángel Carracelas.

Ha sido una de las unidades habituales en el menguante escuadrón de buques de gran altura con pabellón español, protagonista —como es también habitual— de algún suceso en alta mar. Su asistencia fue providencial, por ejemplo, y junto a la del Castelo, Playa de Tambo y Argosen el auxilio a la tripulación del Ferralemes, un arrastrero de capital mixto que se hundió en aguas malvinas a comienzos de 2008. Propiedad de la misma empresa que lo encargó, integrada hoy en el grupo de la histórica familia armadora Molares, el Loitador se apresta a escribir nuevas historias: acaba de ser sometido a una remodelación completa, similar —en cuanto a proyecto— a la del Madrus, de la misma compañía. También aquí los trabajos se han efectuado en las instalaciones de Nodosa, en Marín, y bajo la dirección, como con el anterior, de la auxiliar del naval Termogal.

A excepción del parque de pesca, que había sido ya renovado, el interior del Loitador fue vaciado prácticamente al completo. La cubierta de oficiales, la de marinería o el puente de gobierno son nuevos. «Todo el interior se echó abajo: catres, mamparos, pisos... quedó hierro a la vista», explica el director gerente de Termogal, David Barreiro. «El proyecto ha sido para la acomodación al completo, sin escatimar en la calidad de ninguno de los materiales». También se ha reemplazado la anterior cubierta de entrepuente y el motor fue sometido a un overhaul, que implica el desmontaje para una revisión y renovación íntegras.

Además de la propia actuación técnica, para el equipo de Barreiro lo más complejo fue el plazo disponible para llevar a cabo el trabajo. «Este es un proyecto que, normalmente, requiere de cinco o seis meses, y nosotros lo hemos rematado en dos meses y medio». El directivo agradece con entusiasmo a su plantilla —trabajaron en esta obra 18 personas de Termogal, de una plantilla total de 30—, «han hecho un esfuerzo muy grande». También valora la confianza de Valiela, la armadora de cabecera de los Molares. En el caso del Madrus, recuerda Barreiro, la remodelación se había realizado con mayor anticipación; aquí sí se instaló un parque de pesca nuevo, diseño de Josmar.

El grupo armador vigués, fundado por José Molares Alonso en los años treinta, explota el bacaladero Monte Meixueiro y es propietaria también de los arrastreros Novo Virgem da Barca y Lennuk, a través de las firmas Valiela, MFV Lootus Osauhing y Pesqueiros de Terra Nova Lda. La compra por parte de Molares de estas dos últimas sociedades supuso una inversión de casi 39 millones de euros; el Lennuk permanece todavía en el muelle de reparaciones de Bouzas, en Vigo, en espera de que se determine su destino. En julio del año pasado, como divulgó FARO, Molares certificó la compra de un atunero cerquero congelador, el Guria, que formaba parte de los activos en liquidación de la armadora vasca Nicra 7. Tras una renovación en Zamakona de Canarias, fue vendido al conglomerado alimentario Nirsa, con base en Ecuador.

Termogal, especializada en reformas, cuenta con proyectos en astilleros de Marín y Vigo, pero también en Asturias, Euskadi, Dubai o México. «Donde hagamos falta».