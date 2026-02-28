La viguesa ACSM repite el éxito del «Villa de Pitanxo»: localiza a casi 400 metros un pesquero que naufragó en Italia

El Artabro es uno de los tres barcos con los que opera ACSM. Es, también, uno de los protagonistas clave en el caso que rodea al naufragio del Villa de Pitanxo, el pesquero que se fue al fondo del mar el 15 de febrero de 2022 segando la vida de 21 de sus 24 tripulantes frente a Terranova. El buque de la empresa viguesa fue el encargado de desplazarse a las frías aguas de NAFO para intentar localizar al arrastrero, algo que logró en junio de 2023. La operación, vital para recabar pruebas de lo sucedido, llevó a ACSM a las portadas de toda España, pero no fue su único caso de éxito. Antes hizo lo propio con el Lugarain, pesquero hundido en este caso en Italia, y ahora acaba de hacerlo de nuevo con el Acquario, naufragado el pasado 2 de febrero sin que se haya encontrado a su capitán, Dhib Zouahier ben Ali.

Poco después de las 14.00 horas de aquel fatídico día, las autoridades italianas recibieron una llamada de socorro desde este pesquero de 16 metros de eslora con base en Génova, en la norteña región de Liguria. El barco pescaba camarones a unas 3 millas de la costa de Portofino cuando detectó una vía de agua que resultó fatal. A bordo viajaban dos tripulantes, uno de 28 años que logró saltar al agua y fue rescatado por el remolcador Germania; otro de 64 años, el capitán, que intentó aguantar a bordo hasta el final y que nunca fue localizado.

La cubierta del «Acquario», localizado por ACSM en aguas italianas / ACSM / Guardia Costiera / EMSA

Tras el suceso se inició una investigación para determinar las causas del naufragio y, sobre todo, determinar las responsabilidades. Para ello, la Guardia Costera italiana recurrió a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas en inglés), que ofrece un servicio de inspección submarina para casos como este. Unos trabajos que desarrolla la firma viguesa, recientemente adquirida por Prysmian, tras vencer en la licitación lanzada por el organismo comunitario por 20 millones de euros.

El pecio

De esta forma, el Artabro se desplazó a la zona y desplegó uno de sus robots con capacidad para sumergirse a profundidades de hasta 4.000 metros. Con ello y las potentes sondas del barco, ACSM peinó el fondo marino hasta encontrar el pecio, algo que logró esta misma semana. El Acquario se encontraba a 380 metros de profundidad y «a tres millas del punto estimado del hundimiento», como informó la compañía que dirige Jose Cubeiro a través de su cuenta oficial de Linkedin.

El pesquero «Acquario», localizado ahora por ACSM, antes del naufragio / Digigema

Según recogen medios locales de la región de Liguria, el cuerpo de Dhib Zouahier ben Ali (conocido como «Michele») no fue encontrado entre los restos del barco, que se aprecia visiblemente dañado en las imágenes difundidas.