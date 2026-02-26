El sector marisquero de la ría de Vigo quiere recuperar la captura de volandeira: «Sería vital»

La volandeira (Aequipecten opercularis) es uno de los recursos marisqueros más reconocidos y apreciados a nivel gastronómico. El bivalvo, similar a una vieira, pero de menor tamaño, se captura en la comunidad en unas cantidades limitadas con respecto a otros. Solo el año pasado fueron casi 300 toneladas (296.227,8 kilos) que se comercializaron por 1,5 millones de euros en las lonjas de la comunidad. Sin embargo, ni un solo gramo correspondía a la ría de Vigo, otrora una de las zonas en las que más se descargaba volandeira, pero que no puede acceder al recurso desde hace 11 años a causa de las altas concentraciones de plomo. Para intentar ponerle remedio nace el proyecto Volaria, con el que el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Asociación de Marisqueo a Flote Ría de Vigo intentan recuperar la captura. «Sería vital», enfatiza el presidente de la agrupación, David Fernández.

El último año que se capturó volandeira en la ría olívica fue en 2015, si bien la suspensión de forma cautelar de su extracción y comercialización se dio en abril de 2010. En aquel último curso, en las lonjas de la zona se descargaron solo 8.654 kilos por algo menos de 35.000 euros, con un precio medio que rozó los 4 euros el kilo. Unas cifras que ya eran muy pobres, sobre todo en comparación con años previos, cuando se superaban ampliamente las 100 toneladas del bivalvo, como sucedió por ejemplo entre los años 2006 y 2010, con un promedio anual de casi 145 toneladas.

«En su momento, antes de que se decretaran esas zonas con esos niveles de plomo, se llegaron a extraer unas 180 toneladas anuales», recordó Fernández. El también gerente de la lonja de Cangas cree que con la presencia de la volandeira el sector lograba una mayor diversificación, importante en momentos en los que otros recursos, como la almeja, se ve acorralado por la alta mortandad.

Por ello, David Fernández confía en las posibilidades del proyecto Volaria, que surgió precisamente de la colaboración de los mariscadores con los investigadores del centro oceanográfico de Vigo. «Nos enteramos de una investigación del IEO sobre metales pesados, se pusieron en contacto y nosotros les planteamos esta posibilidad de trabajo», recuerda.

La iniciativa, que también contará con la participación de personal investigador del Instituto de Investigaciones Mariñas (IIM-CSIC), del Intecmar y de la Universidade de Vigo, se centra estudiar los factores biológicos que influyen en la bioacumulación de plomo en la volandeira. Junto a ello, se busca identificar los factores físico-químicos que están provocando niveles elevados de ese metal en la ría, un problema que, como recuerdan los investigadores, no se reproduce en otras especies de bivalvos.

Los trabajos comenzaron ya este lunes con los primeros muestreos, que se realizarán mensualmente durante un año para comprobar si la concentración de plomo varía con el ciclo gonadal. Además, en febrero está previsto un muestreo intensivo con ejemplares de todo el rango de tallas, con el fin de analizar si el tamaño influye en la carga de plomo. Ya en mayo se realizará un muestreo de sedimentos y volandeiras en distintas zonas de la ría para dilucidar, mediante isótopos estables, el posible origen del metal. Además, se están realizando muestreos semanales de agua y se han instalado sensores acumuladores de metales en bateas que permanecerán operativos durante todo el año.

Noticias relacionadas

«Esperamos que sea positivo. El proyecto conlleva un período largo de trabajos, pero bueno, hay que ver qué resultados salen», indicó David Fernández.