Pesca fía el futuro de sus buques de investigación al mantenimiento de los fondos europeos: «Necesitamos más ciencia»

La Comisión Europea anunció el pasado mes de julio su nueva propuesta para el próximo marco financiero plurianual, que contempla un hachazo del 67% de los fondos pesqueros entre 2028 y 2034. La asignación específica del sector se reduciría de 6.108 millones a solo 2.000, con el consecuente impacto que esto tendría a la hora de promover políticas eficaces y bien dimensionadas para potenciar la pesca. También en el campo de la investigación, como así lo recordó este jueves la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, en un acto celebrado en Vigo con motivo del 25 aniversario del oceanográfico Vizconde de Eza.

Artime aprovechó el evento para reclamar a Bruselas que mantenga, «como mínimo», el mismo nivel de presupuestos para la pesca. Y advirtió que el planteamiento actual del Ejecutivo comunitario es «claramente insuficiente para abordar los retos y los desafíos» de la flota.

«Es tremendamente importante poder seguir manteniendo nuestros activos, los barcos que tenemos y los que tengamos en el futuro», subrayó la secretaria general de Pesca al ser preguntada sobre la renovación de los oceanográficos, asegurando que gracias a ellos es posible generar «esa ciencia que es la base fundamental de la Política Pesquera Común (PPC)».

Artime explicó que España ya ha remitido a la Comisión Europea su propuesta respecto al próximo marco financiero plurianual y reiteró además su preocupación porque no haya una asignación justa para el sector. A sus ojos, desembocará en un escenario «problemático» de cara a mantener la ciencia «como la tenemos hoy y como la vamos a necesitar en el futuro». «Porque cada vez necesitamos más ciencia», remarcó.