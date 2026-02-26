Un investigador argentino impulsa un proyecto para convertir 30.000 toneladas de cabezas de langostino en «pellets»
Shrimp Solutions busca valorizar este subproducto, que llega a representar el 50% del peso de la especie
El objetivo es crear un «pellet seco de alto valor nutricional» destinado a la producción animal
Augusto Crespi es el actual director del Cesimar, una de las unidades de investigación más importantes de la Patagonia. El científico argentino acaba de impulsar la creación de una sociedad de base tecnológica que busca trasladar del papel a la práctica un proyecto para revalorizar las cabezas de langostino, transformándolas en un «pellet secto de alto valor nutricional» destinado a la producción animal.
Shrimp Solutions nace para ese fin y con un ambicioso objetivo: transformar en piensos las 30.000 toneladas anuales de este subproducto que se generan en la ciudad de Puerto Madryn, uno de los grandes motores de la industria pesquera argentina y que entierra sus raíces en el noreste de la provincia de Chubut. La iniciativa abre una oportunidad estratégica para desarrollar soluciones innovadoras que permitan aprovechar plenamente las propiedades de estos restos, que hasta ahora se venían enterrando mediante técnicas de landfarming para matar dos pájaros de un tiro: acabar con los residuos y descontaminar los suelo afectados por hidrocarburos.
Fondos para una planta piloto
La cabeza del langostino representa cerca del 50% de su peso total y contiene proteínas de alta calidad, minerales esenciales y otros compuestos bioactivos con gran potencial nutricional. «Nos propusimos aplicar ciencia y tecnología para estabilizar rápidamente la materia prima y evitar su degradación, logrando un producto seco, de bajo volumen y fácil almacenamiento», señala al respecto Crespi.
«Shrimp Solutions se enmarca en el concepto de Economía Azul, ya que promueve el desarrollo de productos biotecnológicos a partir de recursos marinos y revaloriza subproductos de la industria pesquera», indica el investigador y director del Cesimar. La iniciativa ha sido seleccionada por el Gobierno de la Provincia del Chubut y financiada a través de los Proyectos Federales de Innovación (PFI) del Cofecyt, con fondos que permitirán adquirir equipamiento industrial para poner en marcha una planta piloto.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica