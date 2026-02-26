Un investigador argentino impulsa un proyecto para convertir 30.000 toneladas de cabezas de langostino en «pellets»

Augusto Crespi es el actual director del Cesimar, una de las unidades de investigación más importantes de la Patagonia. El científico argentino acaba de impulsar la creación de una sociedad de base tecnológica que busca trasladar del papel a la práctica un proyecto para revalorizar las cabezas de langostino, transformándolas en un «pellet secto de alto valor nutricional» destinado a la producción animal.

Shrimp Solutions nace para ese fin y con un ambicioso objetivo: transformar en piensos las 30.000 toneladas anuales de este subproducto que se generan en la ciudad de Puerto Madryn, uno de los grandes motores de la industria pesquera argentina y que entierra sus raíces en el noreste de la provincia de Chubut. La iniciativa abre una oportunidad estratégica para desarrollar soluciones innovadoras que permitan aprovechar plenamente las propiedades de estos restos, que hasta ahora se venían enterrando mediante técnicas de landfarming para matar dos pájaros de un tiro: acabar con los residuos y descontaminar los suelo afectados por hidrocarburos.

Imagen de pellets publicada por el Cesimar. / Cesimar

Fondos para una planta piloto

La cabeza del langostino representa cerca del 50% de su peso total y contiene proteínas de alta calidad, minerales esenciales y otros compuestos bioactivos con gran potencial nutricional. «Nos propusimos aplicar ciencia y tecnología para estabilizar rápidamente la materia prima y evitar su degradación, logrando un producto seco, de bajo volumen y fácil almacenamiento», señala al respecto Crespi.

«Shrimp Solutions se enmarca en el concepto de Economía Azul, ya que promueve el desarrollo de productos biotecnológicos a partir de recursos marinos y revaloriza subproductos de la industria pesquera», indica el investigador y director del Cesimar. La iniciativa ha sido seleccionada por el Gobierno de la Provincia del Chubut y financiada a través de los Proyectos Federales de Innovación (PFI) del Cofecyt, con fondos que permitirán adquirir equipamiento industrial para poner en marcha una planta piloto.