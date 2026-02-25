El arrastre de litoral gallego parte con 17.000 toneladas menos de pescado este año: sus cuotas se hunden un 30%

El arrastre de litoral gallego avista un año cuanto menos delicado. Los 48 barcos de capital autonómico que faenan en el Cantábrico y Noroeste recibieron ayer oficialmente el reparto de las cuotas disponibles en 2026, unas posibilidades pesqueras que en su conjunto se reducen cerca de un 30% para sus principales especies. Apenas dispondrán de 40.800 toneladas para pescar, frente a las 58.200 que registraron el pasado ejercicio.

Como era de esperar tras la cumbre de ministros de pesca de la Unión Europea celebrada en diciembre, las perspectivas son desalentadoras para el sector: el Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma que contará con un 60% menos de caballa y un 40% menos de bacaladilla. En el caso de la xarda, los arrastreros de la comunidad podrán capturar 2.440 toneladas, mientras que el tope del lirio se fija en las 21.362 toneladas.

Solo la caída que afecta a estas dos especies supone, para el arrastre de litoral gallego, contar con más de 17.000 toneladas menos de posibilidades pesqueras para 2026. Un tijeretazo que ni de lejos logran paliar las mínimas subidas que registran las cuotas disponibles de gallo, merluza y rape, que aumentan un 13,6%, un 2,8% y un 1,3% respectivamente. El jurel, por su parte, baja un 2,5%.

Entre el medio centenar de arrastreros que se incluyen en el listado se encuentran buques asociados a entidades pesqueras y organizaciones de productores de Vigo, Marín, A Coruña, Ribeira, Muros, Celeiro y Burela, con barcos que van desde el Airoa hasta el Saiñas, pasando por el Isla de Santa, el Virgen Tercera, el Hermanos Soage o el Boteira Primero.

Galicia se lleva nueve de cada 10 kilos

Las cuotas plasmadas este martes en el BOE son todas iniciales salvo para la caballa, de la que ya se ha proporcionado el stock adaptado —con un ligero aumento frente al primer reparto previsto— tras distribuirse la flexibilidad interanual que le corresponde al arrastre de litoral de fondo del Cantábrico y Noroeste.

En total se han distribuido posibilidades pesqueras de la bacaladilla, gallo, jurel, merluza, rape y caballa que contemplan 40.800 toneladas para los arrastreros gallegos, el 87,8% de las cuotas disponibles en este caladero en el que también faenan embarcaciones de Asturias, Cantabria y País Vasco.