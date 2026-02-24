Relevo en la pesca
Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
Salvador Malheiro, secretário de Estado das Pescas: «Solo falta la firma. Va a facilitar mucho la vida a los armadores»
La falta de mano de obra en la pesca es transversal a todas las flotas y países. Portugal lo está sufriendo también, como constató este lunes el fundador de la Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do Castelo (Vianapesca), Francisco Portela Rosa. Lo hizo durante la visita al municipio del secretário de Estado das Pescas, Salvador Malheiro, quien anunció una medida que pretende ser determinante para la viabilidad de muchas armadoras: Lisboa emitirá un decreto que permitirá que los barcos salgan a faenar con menos de un 40% de marineros portugueses, como fija la normativa actual, y firmará en paralelo un acuerdo con Indonesia para importar más trabajadores de este país.
«Con la legislación en vigor —indicó Portela—, las tripulaciones deben tener, por lo menos, un 40% de marineros portugueses, lo que ha impedido trabajar a algunas empresas». El propio secretario de Estado constató que hay buques que están operando al margen de la legalidad. «Hay algunos buques que se hacen a la mar de forma no completamente legal debido a un exceso de tripulación indonesia. Con este acuerdo, podremos resolver este problema», afirmó el político. «Si sucede algo grave, como hay buques que no están cumpliendo la ley, las aseguradoras dejan de estar obligadas a pagar indemnizaciones», abundó el empresario.
De modo que el decreto rebajará ese mínimo del 40% y solo será necesario que el capitán o patrón sea portugués, con el resto de tripulación asiática. Como ha publicado el diario local O Minho, Salvador Malheiro explicó que ya existe un acuerdo entre los ministerios de Exteriores de ambos países, y solo está pendiente de firma formal.
