Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Flota china calamarEdadismoVino gallego 0,0Atacado por perros en CangasSecuestro TeisCatamarán lago de Sanabria
instagramlinkedin

Relevo en la pesca

Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios

Salvador Malheiro, secretário de Estado das Pescas: «Solo falta la firma. Va a facilitar mucho la vida a los armadores»

Salvador Malheiro, con corbata, durante su visita a Viana do Castelo

Salvador Malheiro, con corbata, durante su visita a Viana do Castelo / Salvador Malheiro

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

La falta de mano de obra en la pesca es transversal a todas las flotas y países. Portugal lo está sufriendo también, como constató este lunes el fundador de la Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do Castelo (Vianapesca), Francisco Portela Rosa. Lo hizo durante la visita al municipio del secretário de Estado das Pescas, Salvador Malheiro, quien anunció una medida que pretende ser determinante para la viabilidad de muchas armadoras: Lisboa emitirá un decreto que permitirá que los barcos salgan a faenar con menos de un 40% de marineros portugueses, como fija la normativa actual, y firmará en paralelo un acuerdo con Indonesia para importar más trabajadores de este país.

«Con la legislación en vigor —indicó Portela—, las tripulaciones deben tener, por lo menos, un 40% de marineros portugueses, lo que ha impedido trabajar a algunas empresas». El propio secretario de Estado constató que hay buques que están operando al margen de la legalidad. «Hay algunos buques que se hacen a la mar de forma no completamente legal debido a un exceso de tripulación indonesia. Con este acuerdo, podremos resolver este problema», afirmó el político. «Si sucede algo grave, como hay buques que no están cumpliendo la ley, las aseguradoras dejan de estar obligadas a pagar indemnizaciones», abundó el empresario.

Noticias relacionadas

De modo que el decreto rebajará ese mínimo del 40% y solo será necesario que el capitán o patrón sea portugués, con el resto de tripulación asiática. Como ha publicado el diario local O Minho, Salvador Malheiro explicó que ya existe un acuerdo entre los ministerios de Exteriores de ambos países, y solo está pendiente de firma formal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
  2. Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
  3. El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
  4. El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
  5. ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
  6. Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
  7. El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
  8. «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»

Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios

Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios

La embajada de Indonesia en Senegal inicia el auxilio de los tripulantes del pesquero de capital gallego «Novo Ruivo»

La flota china del calamar, depredación a todos los niveles: «Hervía agua destilada para beber. Lo hice durante 20 meses»

La flota china del calamar, depredación a todos los niveles: «Hervía agua destilada para beber. Lo hice durante 20 meses»

El «milagro del chorito» o cómo Chile multiplicó por 200 su producción de mejillón en 30 años

Las importaciones de mejillón chileno firman un 2025 récord en Galicia por los cierres de los polígonos de bateas

Carta del obispo Antonio Valín por la muerte del marinero cangués Said Aga

Carta del obispo Antonio Valín por la muerte del marinero cangués Said Aga

Opmega confirma la mortandad de mejillón y cría

Opmega confirma la mortandad de mejillón y cría

Un torbellino precoz: los «diez años no son nada» de la pesquera Wofco

Un torbellino precoz: los «diez años no son nada» de la pesquera Wofco
Tracking Pixel Contents