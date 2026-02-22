Las importaciones de mejillón chileno cierran un 2025 récord en Galicia por los cierres de los polígonos de bateas

El mejillón gallego ha sufrido en su propia carne la recta final de 2025, víctima de un episodio de biotoxinas excepcional que alcanzó su momento crítico en noviembre —con el cierre de 49 de los 52 polígonos donde se cultiva este bivalvo— y llegó a prolongarse más de tres meses en algunas zonas, como la ría de Pontevedra. El candado al mar supuso la paralización de la inmensa mayoría de las más de 3.300 bateas de la comunidad en una estación clave, el otoño, cuando las ventas se elevan y muchos bateeiros necesitan dar salida a su cosecha, tanto en natural como para la conserva.

Este hecho, unido a la producción a la baja que se lleva manteniendo estos últimos ejercicios y que selló su mínimo en 2023 —poco más de 178.000 toneladas—, volvió a notarse en las importaciones de mejillón chileno que llegan a Galicia, que el pasado año rompieron un nuevo récord por valor. Superaron por primera vez los 70 millones de euros (73,4 para ser exactos). Un 9% más que en 2024 y la sexta alza consecutiva desde 2019.

Entonces, en el último año antes de la pandemia del COVID, las compras de mejillón chileno por parte de la industria transformadora de la comunidad tan solo ascendían a 28,4 millones de euros, mientras que la producción de mejillón gallego rebasaba las 255.000 toneladas. Era época de bonanza, y por lo tanto de menos necesidad de traer molusco foráneo para mantener la actividad de las conserveras. Pero la caída de la producción autóctona, mermada por el impacto del cambio climático, dio un vuelco a esta situación, duplicando la presencia de mejillón chileno en Galicia en solo cinco años.

El 99,8% del mejillón importado es chileno

Chile es el país del que Galicia importa más mejillón: casi 18.660 toneladas en 2025; el 99,8% del total que se abasteció del extranjero y aun así, por peso, un 3,7% menos que las 19.368 toneladas que llegaron a las plantas procesadoras en 2024, el año récord en volumen. El problema es que el mejillón chileno —conocido como choro o chorito— llegó el pasado año, de media, un 13,3% más caro (pasando de los 3,47 euros/kilo a los 3,93). Y es que el país sudamericano, a pesar de ser un superproductor mejillonero, tampoco vivió este último ejercicio su mejor momento. Se estimó una disminución de entre el 10% y el 20% en la producción en 2025 por la escasez de semilla, lo que inevitablemente se tradujo en precios más altos.

En el caso de Galicia, el panorama se antojó todavía más complicado para los productores, que además del cierre prolongado de estos últimos meses también han encadenado semana tras semana de mal tiempo, lo que les ha obligado a parar, pese a llegar a reabrirse los polígonos, al ser imposible llevar a cabo su actividad. El tren de borrascas se ha saldado además con distintos daños materiales en algunas de las bateas, como consecuencia del fuerte viento y el oleaje. Habrá que esperar unos cuantos días más para conocer el dato oficial de producción de mejillón gallego de 2025, que sin duda se verá condicionado por la reducida actividad otoñal.