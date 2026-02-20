Seguridad a bordo
Moradiña incorpora los primeros botes rígidos de supervivencia de la flota gallega: no son obligatorios, pero sí más seguros
Hasta ahora solo el arrastrero congelador vasco «Egunabar» estaba dotado de este equipamiento, ya instalado en el «Eirado do Costal»
La Ciaim recomendó su instalación en el informe relativo al naufragio «Villa de Pitanxo»
La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) dedicó, en su informe sobre el naufragio del Villa de Pitanxo, un anexo completo a la hipotermia. Explicó cómo sobreviene la muerte a un náufrago en aguas frías, desde la sensación inicial de frío y los escalofríos —cuando la temperatura corporal baja de los 35º centígrados— al edema pulmonar y el fallecimiento: el cuerpo humano es incapaz de resistir más de 45 minutos si está sumergido a menos de 2º, que el lo que se encontraron los marineros del pesquero de Grupo Nores al tirarse al agua, tratando de salvarse. El mismo documento incluyó unas recomendaciones directas en materia de seguridad a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), a la que estaba adscrito el Pitanxo y buena parte de los pesqueros que operan en las aguas frías de Terranova o Malvinas.
En primer lugar, y dirigida a sus socios, les emplazó a «que impartan formación sobre los riesgos asociados a la hipotermia y sus efectos en los buques que navegan en zonas de formación de hielo o en aguas frías», específicamente centrada en ejercicios de abandono y supervivencia. Pero también pidió «que estudie las posibilidades técnicas y el coste de instalar a bordo [...] medios de salvamento que ofrezcan mayor facilidad en el abandono que las balsas salvavidas, por ejemplo, un bote cerrado». «En los barcos nuevos de gran altura ya debería ser obligatorio», lamenta a FARO el capitán de uno de ellos. Pero no lo es.
La armadora Moradiña acaba de instalar uno en el Eirado do Costal, censado en la nómina de pesqueros autorizados para NAFO y con cuota de fletán negro, camarón o gallineta. Es el primer buque gallego de gran altura en instalar este dispositivo, como han constatado también fuentes del sector. Hasta la fecha, solo el bacaladero vasco Egunabar disponía de un bote rígido cubierto en el costado de estribor; el Eirado do Costal lo ha ubicado a babor.
De nuevo, en el informe de la Ciaim se hace referencia a la posibilidad de instalar estos botes, siempre de manera «voluntaria». El Eirado do Costal presenta 71 metros de eslora tras haber sido sometido a un alargamiento en las instalaciones del astillero Nodosa; también llevará un bote de este tipo el Playa Menduiña Dos, que precisamente fue uno de los pesqueros que asistió a los náufragos del Villa de Pitanxo y que pertenece a la misma empresa.
Marineros de todos los caladeros ya reclamaron a FARO la necesidad de revisar al completo las normas de seguridad. Porque, por ejemplo, no hay un sistema de radiobaliza a bordo de las balsas salvavidas, que es el dispositivo —también denominado EPIRB, por Emergency Position Indicating Radio Beacon— que envía una señal digital (satélite) y analógica para marcar la posición de socorro. No lo hay porque no se exige. Tampoco en los trajes de supervivencia. «La formación es bastante mala. En un puerto como el de Vigo, que presume de ser el más importante de Europa, tendríamos que ser la cuna en materia de seguridad. Pero damos vergüenza y pena», indicó el pasado septiembre un marinero de altura en el reportaje que enumeraba las reivindicaciones del sector.
«No llevamos radiobaliza en las balsas pero sí un aparejo, por si nos da por pescar».
Suscríbete para seguir leyendo
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios