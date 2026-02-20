Moradiña incorpora los primeros botes rígidos de supervivencia de la flota gallega: no son obligatorios, pero sí más seguros

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) dedicó, en su informe sobre el naufragio del Villa de Pitanxo, un anexo completo a la hipotermia. Explicó cómo sobreviene la muerte a un náufrago en aguas frías, desde la sensación inicial de frío y los escalofríos —cuando la temperatura corporal baja de los 35º centígrados— al edema pulmonar y el fallecimiento: el cuerpo humano es incapaz de resistir más de 45 minutos si está sumergido a menos de 2º, que el lo que se encontraron los marineros del pesquero de Grupo Nores al tirarse al agua, tratando de salvarse. El mismo documento incluyó unas recomendaciones directas en materia de seguridad a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), a la que estaba adscrito el Pitanxo y buena parte de los pesqueros que operan en las aguas frías de Terranova o Malvinas.

En primer lugar, y dirigida a sus socios, les emplazó a «que impartan formación sobre los riesgos asociados a la hipotermia y sus efectos en los buques que navegan en zonas de formación de hielo o en aguas frías», específicamente centrada en ejercicios de abandono y supervivencia. Pero también pidió «que estudie las posibilidades técnicas y el coste de instalar a bordo [...] medios de salvamento que ofrezcan mayor facilidad en el abandono que las balsas salvavidas, por ejemplo, un bote cerrado». «En los barcos nuevos de gran altura ya debería ser obligatorio», lamenta a FARO el capitán de uno de ellos. Pero no lo es.

La armadora Moradiña acaba de instalar uno en el Eirado do Costal, censado en la nómina de pesqueros autorizados para NAFO y con cuota de fletán negro, camarón o gallineta. Es el primer buque gallego de gran altura en instalar este dispositivo, como han constatado también fuentes del sector. Hasta la fecha, solo el bacaladero vasco Egunabar disponía de un bote rígido cubierto en el costado de estribor; el Eirado do Costal lo ha ubicado a babor.

De nuevo, en el informe de la Ciaim se hace referencia a la posibilidad de instalar estos botes, siempre de manera «voluntaria». El Eirado do Costal presenta 71 metros de eslora tras haber sido sometido a un alargamiento en las instalaciones del astillero Nodosa; también llevará un bote de este tipo el Playa Menduiña Dos, que precisamente fue uno de los pesqueros que asistió a los náufragos del Villa de Pitanxo y que pertenece a la misma empresa.

Diseño del buque arrastrero «Egunabar», de 2006, con el bote en el costado / Insenaval

Marineros de todos los caladeros ya reclamaron a FARO la necesidad de revisar al completo las normas de seguridad. Porque, por ejemplo, no hay un sistema de radiobaliza a bordo de las balsas salvavidas, que es el dispositivo —también denominado EPIRB, por Emergency Position Indicating Radio Beacon— que envía una señal digital (satélite) y analógica para marcar la posición de socorro. No lo hay porque no se exige. Tampoco en los trajes de supervivencia. «La formación es bastante mala. En un puerto como el de Vigo, que presume de ser el más importante de Europa, tendríamos que ser la cuna en materia de seguridad. Pero damos vergüenza y pena», indicó el pasado septiembre un marinero de altura en el reportaje que enumeraba las reivindicaciones del sector.

Noticias relacionadas

«No llevamos radiobaliza en las balsas pero sí un aparejo, por si nos da por pescar».