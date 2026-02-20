El «Maresco Tres» permanece semihundido en aguas de Portugal: «es cuestión de tiempo que vaya a pique»

El comienzo del año dejó esta semana un nuevo susto en el mar gallego. En este caso, fue frente a la costa de Oia, al sur de Cabo Silleiro, ayer por la noche, cuando la tripulación del pesquero Maresco Tres avisó de una vía de agua que no podían controlar. El helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia acudió al auxilio y logró auxiliar a los dos marineros, que ya estaban en una balsa y con la embarcación semihundida. Y así sigue: fuentes de Salvamento Marítimo confirman que el barco apenas logra mantenerse a flota y que la marea lo ha arrastrado hasta aguas de Portugal. Un hecho que recuerda al que se vivió la semana pasada con el Itoitz.

El remolcador María de Maeztu, de Sasemar, partió de Vigo cuando se avisó del incidente y desde la madrugada permanece al lado del pesquero, que continúa con la proa sobre la superficie del mar.

Según explica Salvamento, las autoridades lusas monitorizan su situación, dado que el barco ha ido derivando hasta las aguas del país vecino. En concreto, el pesquero se encuentra frente a la costa de Vila Praia de Âncora, relativamente cerca de la frontera marítima con Galicia.

Además del helicóptero y el remolcador, también se movilizó al avión Sasemar 101 a la patrullera Punta da Guía, que fue la que logró recuperar la balsa con documentación del barco y de su tripulación, además de sus teléfonos móviles y carteras.

Pese a que todavía no se ha ido al fondo, el barco se da por perdido y «es cuestión de tiempo que vaya a pique», según las fuentes consultadas. Desde Sasemar, por su parte, inciden es que «está en malas condiciones».

El Maresco Tres es un barco de artes menores con base en A Guarda que tiene 10 metros de eslora. Los dos tripulantes fueron evacuados al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, para su valoración médica.